«No me sale ser dura, pero tampoco me callo»

Macarena García Actriz ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 6 mayo 2018

Tiene aspecto de alma cándida, de heroína del cine mudo, pero Macarena García es mano de hierro en guante de seda. La actriz madrileña cumplió 30 años este pasado jueves en pleno rodaje de 'La otra mirada'. Y acaba de protagonizar junto al cantante Pablo López un 'fashion film' para la marca de ropa Springfield. En él, los dos bromean sobre sus 'exóticos' apellidos: López y García.

- ¿Y por qué no se puso Ambrossi, como su hermano?

- Porque yo empecé a ser actriz de una manera muy relajada, la vida me fue llevando. Y ni me lo planteé. Me costaba imaginarme con un apellido que no era el mío.

- Ambrossi es suyo.

- Sí, pero el segundo. Y a mí nunca me han llamado así. Yo en clase era Macarena García de la Camacha. Luego, como actriz, siempre me lo escribían mal, así que decidí cortarlo y quedarme con García.

- Es imagen de una marca de ropa. ¿Vive para su armario?

- Me gusta verme guapa pero no soy ninguna loca de la ropa. De hecho, cada día intento alejarme un poco más del consumismo.

- ¿Por el planeta o por el bolsillo?

- Porque me doy cuenta de que por todos lados estamos siendo llamados a consumir.

- La llamada... Pero de otro tipo.

- Exacto. Una llamada absoluta. Pero tanto consumismo para el planeta no es bueno y tampoco para nosotros mismos. Es como si nuestra felicidad dependiera de tener más y más. Es una confusión, un error. Y puede generar más tristeza.

- ¿Alguna vez ha hecho dieta para engordar?

- Qué curioso que me lo pregunte, porque sí, bastantes veces. Siempre he sido muy delgadita y de pequeña me costaba más crecer que al resto de las niñas. Toda la vida fui la más bajita de la clase. Luego en la adolescencia engordé 11 kilos. Comía bolsas de pan Bimbo como si fueran galletas.

- La más bajita de clase ahora es la directora de una academia en 'La otra mirada'.

- Manuela tiene mucho de mí. Como a ella, a mí no me sale ser dura ni mandona pero sí tengo bastante claro lo que quiero y lucho por ello. Siempre lo hago todo de una manera respetuosa y cariñosa, pero lo hago. No me callo nada.

- Dicen que esta serie quiere quitarle la caspa a TVE.

- Yo lo veo como un gesto valiente, de apoyo al actual movimiento por la igualdad. Y me gusta formar parte de ello. Es bueno hacer una reflexión sobre cómo vivía la mujer en los años 20 y cómo hay algunos problemas que siguen ahí.

- La violación, por ejemplo.

- La sentencia a La Manada me indigna desde las tripas. No tengo la verdad absoluta, pero me parece una barbaridad. Se me han puesto los pelos de punta. Nos cuesta entender que no es no. Yo desde luego la creo a ella. Hay que movilizarse ante una situación tan injusta.

- ¿Se ha cruzado en el mundo del cine con algún ejemplar digno de La Manada?

- Noooo. No me he cruzado con nadie así por fortuna.

- ¿Le sería fácil interpretar a Cristina Cifuentes?

- Uf, muy complicado. No controlo tanto de política... Ahora mismo es un personaje que está en una situación muy difícil.

- ¿Interpretaría a una cleptómana?

- Podría, claro que sí. Pero no estoy diciendo que ella lo sea.

- ¿Para llorar en una secuencia a los actores españoles les basta con pensar en cómo está la política en su país?

- Je, je... En realidad, sí. Hay muchas cosas tan injustas que en muchos sentidos dan ganas de llorar.

- «Macarena García cambia a Leiva por Pablo López», decía ayer un titular.

- Sí, bueno, lo dicen en relación con lo que hemos hecho juntos para Springfield. Pero yo intento no mirar lo que sale sobre mí. No me hace bien. Así que no me entero de mucho. Y cuando me entero no le doy importancia. Me río, y ya está.