'San Romero de América' busca un hueco en los altares El Vaticano canonizará al arzobispo de El Salvador tras determinar que su asesinato fue por odio a la fe

Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, preside la celebración del Domingo de Ramos en la catedral de la capital salvadoreña. Era el 23 de marzo de 1980. Su homilía es seguida a través de la radio por todo el país. Hasta los militares, que habían asumido el poder cinco meses antes, escuchan las palabras de este pastor que no se cansa de denunciar los atropellos sufridos por los más pobres.

Aquel día Romero da un paso más. «Quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: 'no matar'». Los aplausos interrumpen la advertencia del arzobispo, que clama a continuación: «En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios. ¡Cese la represión!».

Aquella homilía se interpreta como una invitación a que la tropa se rebele contra los mandos. Pero acaba siendo su sentencia de muerte. Romero era consciente desde tiempo antes de que estaba en el punto de mira de los militares, de los ricos y de parte de la propia Iglesia local, que había pedido al nuncio apostólico que lo sacara del país. El Vaticano le ofrece buscarle acomodo en la Curia romana, pero él se niega a dejar El Salvador.

Dos semanas antes de su asesinato, dice en una entrevista: «He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decir que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño».

No tarda en llegar el desenlace. El 24 de marzo Romero celebra una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia de San Salvador. Antes de la consagración, un francotirador le dispara desde un coche una bala explosiva que le revienta el pecho. El sicario está a sueldo de un líder ultraderechista que considera al arzobispo un peligroso amigo de los comunistas. Allí mismo muere el arzobispo y nace 'San Romero de América', el gran mártir contemporáneo del continente. Los fieles comienzan a venerarlo desde el día siguiente sin esperar a la declaración oficial de santidad, que tardará en llegar. Durante años se impone una parte de la jerarquía eclesiástica, que bloquea el proceso hasta que Benedicto XVI primero y luego Francisco desatascan su ascenso a los altares.

El arzobispo Vincenzo Paglia, postulador de la causa, asegura que tras revisar tanto la vida como los textos y obras del arzobispo no hay rastro de que simpatizara con el comunismo o con la teología de la liberación. «Tuvo muchas incomprensiones en su país», reconoce Paglia, recordando que en el Vaticano se recibían «kilos de cartas» de sus detractores que le acusaban de «hacer política».

El cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y amigo de Romero, sostiene que nunca fue comunista. «Le tocó ir contracorriente porque era un hombre más bien conservador. Hay una carta que le mandó al Vaticano y de la que tengo copia. Ahí dice que es conservador, pero que le tocó responder a una realidad que nunca pensó que le iba a tocar. Contaba que tenía que hacer la voluntad de Dios y que por eso alzaba la voz».

La clave para sacar adelante el proceso era demostrar que fue víctima de un asesinato in 'odium fidei' (odio a la fe). Después del impulso dado por Francisco, los expertos teológicos no pusieron impedimento y Romero pudo ser beatificado en mayo de 2015. La Iglesia considera que al fallecer en esas circunstancias no es preciso la existencia de un milagro para ser proclamado beato.

Sí que hay en cambio un milagro reconocido para la canonización, anunciada por Francisco a principios de marzo y para la que sólo falta fijar la fecha. Podría ser en octubre en Roma o en enero en El Salvador. Los obispos de este país han pedido al Papa que haga una escala en San Salvador en su viaje a Panamá para presidir la Jornada Mundial de la Juventud.

El milagro que la Iglesia atribuye a la intercesión de Romero es la curación de Cecilia Flores de Rivas, una salvadoreña a la que los médicos daban por desahuciada después de un parto por sufrir síndrome de Hellp. Su familia le rezó al arzobispo, que acababa de ser beatificado, y se produjo una sanación inexplicable para la ciencia. «Tuvo una respuesta inusual, sorprendente», confesó uno de los médicos que la atendió, Armando Lucha.