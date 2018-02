El DJ riojano Edu Anmu participará en el festival BBK Live de Bilbao El programa cuenta con The Chemical Brothers, Gorillaz y Noel Gallagher como cabezas de cartel D. M. A. Sábado, 17 febrero 2018, 01:05

LOGROÑO. El DJ riojano Edu Anmu ha sido confirmado para participar en el festival BBK Live que se celebrará en Bilbao del 12 al 14 de julio y que cuenta con un cartel con artistas internacionales de la talla de The Chemical Brothers, Gorillaz y Noel Gallagher. Edu Anmu actuará el primer día del festival vizcaíno, el 12 de julio, en el que el cabeza de cartel es Florence + The Machine y actúan otras bancas como Bomba Estéreo, Iseo & Dodosound, María Arnal i Marcel Bagés, Morgan y Rural Zombies, entre otros.

«Es una oportunidad alucinante que va a suponer un antes y un después en mi trayectoria como DJ. No hay más que ver la repercusión que ha tenido el anuncia en redes sociales porque la gente valora la magnitud del festival», explicaba ayer el propio Edu AnMu. El DJ riojano ha actuado en los principales festivales de la región (Actual, Fardelej y Muwi), además de en el Ebrovisión, Irún Rock y Santander Music, pero el BBK Live «por historial es algo increíblemente grande, de todo lo que he hecho supone un golpe de efecto, aunque todo tiene su encanto», afirma. «Pinchar allí, en la carpa del BBK Live, ante 10.000 personas, es alucinante», asegura, confesando que «es un sueño».