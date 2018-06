Reunión exprés en el techo de La Rioja Fotografía de grupo de la cita montañera, aunque no están todos los que subieron. Muchos emprendieron pronto el descenso debido al intenso frío. :: albo La cita, enmarcada en el Día de La Rioja, aspiraba a servir de punto de encuentro a los distintos clubes y sus actividadesUnas 150 personas secundaron ayer el I Encuentro de montañeros en el pico San Lorenzo, aunque la meteorología, con niebla, viento y frío, desbarató relaciones y almuerzos JAVIER ALBO VALDEZCARAY. Domingo, 10 junio 2018, 09:44

Entre 150-200 personas, según la Asociación Deportiva Toloño, organizadora del I Encuentro de montañeros en La Rioja, se dieron cita ayer en el pico San Lorenzo, con sus 2.271 metros el más alto de la región. Eso sí, fue una cita un tanto 'fría', exprés, ya que, aunque el objetivo de la misma era conocerse, estrechar lazos y compartir calendarios de actividades, los montañeros de los distintos clubes riojanos (también hubo algunos del País Vasco) apenas pudieron intercambiar algunos saludos, cuatro palabras y poco más. No estaba la meteorología para charlas, algo que a nadie debe sorprender en tan altos lares y máxime estando dentro de ese especial periodo que acaba hoy, 40 de mayo, dicen que prorrogable este año. No debiera sorprender pero por allí arriba se vio a un par de jóvenes con tablas de snowboard para aprovechar la última nieve de la temporada y, uno de ellos, con su chaqueta a resguardo en el coche, engañado por el sol de las latitudes inferiores. No se la volverá a dejar...

El caso es que cuantos se auparon al techo de La Rioja para celebrar -otro de los objetivos del encuentro- el 'Día de La Rioja', se encontraron con frío, viento y niebla. Si hubiera estado un día bueno, desde la cima a la que eleva algunos metros más la escultura a de la Virgen de Valvanera, patrona de esta tierra, se divisaría gran parte de esta comunidad y también de las limítrofes, los Pirineos, Picos de Europa... Algo se pudo ver, aunque no con la nitides deseable, entre las cortinas de niebla de quita y pon que jalonaron la mañana, entre las que se abrió paso también algo de lluvia.

La valoración del presidente de la AD Toloño, Esteban García, aún siendo positiva, estaba condicionada por la meteorología, como no podía ser de otro modo. «Nos ha fallado el tiempo -indicó- porque con mejores condiciones hubiéramos podido hablar todos los que hemos asistido al encuentro, pero bueno, contra esto no se puede hacer nada y, para ser la primera vez, estoy contento de cómo ha salido. Muchas personas me han preguntado si vamos a seguir haciéndolo más años y por mí, desde luego sí».

No pocos montañeros decidieron desplazar a otro escenario, con lo que de retraso conlleva, lo más sagrado de todo itinerario: el almuerzo. Algunos privilegiados hallaron acomodo, a resguardo del viento, en las. Y algún club, como el Sampol, habitual por estos lares, aprovechó para hacer los deberes, en su caso, recoger el belén que colocó en diciembre, que estaba en bastantes buenas condiciones tras haber permanecido sepultado por la nieve durante casi seis meses. Otro montañero de Haro, de la 'Plataforma por el progreso sostenible de La Rioja', exhibía un cartel con el lema «No queremos AVErías».

La Federación Riojana de Montañismo tiene adscritos dieciséis clubes en la actualidad, aunque hay más en esta comunidad. Son: el Club de Montaña Bilibio (Haro); Club de Montaña Calahorra; Sociedad de Montaña Iregua (Alberite); Club de Montaña K2 (Nájera); Sociedad de Montaña Sherpa (Logroño); Club de Montaña Fuente Teja (Arnedo); Club de Montaña El Panel (Logroño); Club de Montaña Emetebe (Pradejón); Sección de montaña de la Asociación Deportiva Toloño (Haro); Club de Montaña Valbuena (Autol); Asociación Deportiva Trotarioja (Logroño); Club de Montaña Mayata (Logroño); Club Calceatense de Montaña Sampol (Santo Domingo de la Calzada); Club de montaña Equipo Tritón (Cenicero); Agrupación de Montaña Amigos de la Tierra La Rioja (Logroño) y El Tejo Club de Senderismo (Logroño).

El próximo año más y quién sabe si mejor. En las alturas nunca se sabe.