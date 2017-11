La resurrección del Beti Jai Ponentes de las Jornadas de Patrimonio. :: justo rodríguez El programa concluye hoy con la ponencia de Bernardo Sánchez «Logroño pasa por Casablanca» Las Jornadas de Intervención en Patrimonio examinan la recuperación del histórico frontón madrileño LA RIOJA Domingo, 19 noviembre 2017, 00:39

logroño. La arquitecta del Ayuntamiento de Madrid Mariluz Sánchez del Moral participó ayer en las XIX Jornadas de Intervención en Patrimonio, organizadas por el Colegio de Arquitectos de La Rioja, con una ponencia sobre la resurrección del histórico frontón madrileño Beti Jai, la institución deportiva más antigua de Madrid (se levantó en la última década del siglo XIX), que agonizaba víctima del abandono. «Se ha salvado. Ahora falta de saber a qué se dedicará», indicó Sánchez del Moral. Según recoge la Agencia Efe, hay diferentes ideas, aunque todavía no hay una opción clara. El Beti Jai fue, además de frontón, comisaría de policía y sala de ensayos de música. Fue declarado bien de interés cultural en el 2011 y desde el 2015 pertenece al Ayuntamiento de Madrid, que lo expropió a sus antiguos dueños. Desde hace años existe una campaña de asociaciones vecinales denominada «Salvemos el Beti Jai» para rescatarlo de la ruina. «Si no se hubiera intervenido, se habría caído», aseguró Sánchez del Moral. Los arquitectos municipales comprobaron, cuando entraron en el frontón, que la cubierta «había empezado ya a girar para desplomarse, lo que hubiera arrastrado a algunas columnas y, posiblemente, el daño hubiera sido irreparable». «Había que actuar, porque es un bien de interés cultural, y aunque no sepamos el uso futuro, sí que sabemos que va a estar consolidado y abierto al público», indicó la arquitecta.

Sánchez del Moral, según recoge Efe, anticipó que, aunque hay posibilidades de que tenga usos culturales o incluso educativos, ella prefiriría que mantuviera el uso deportivo para el que fue inicialmente diseñado. El edificio se encuentra ahora «vaciado» por dentro «y se han dejado los muros, los forjados, la fundación y las cubiertas» y «ahora está en trámite una intervención para reparar el muro central» que «esperamos acabar para mayo de 2018», ha concluido.

Las Jornadas de Intervención en Patrimonio también tuvieron ayer un hueco para reflexionar sobre el primer Gaudí, el de la Casa Vicens de Barcelona, «un Gaudí antes de desarrollar toda su genialidad», como resumió el ponente, José Antonio Martínez Lapeña.

En el cierre de las Jornadas, hoy a las 12.00 horas, en el Espacio Lagares, Bernardo Sánchez, escritor y profesor de la UR, ofrecerá en su ponencia un viaje visual titulado 'Logroño pasa por Casablanca'.