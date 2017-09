«Tenemos que reírnos hasta de la muerte» Sergio del Molino novela en 'La mirada de los peces' su relación con el carismático profesor que hizo de su suicidio «una performance» MIGUEL LORENCI MADRID. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:56

A Sergio del Molino (Madrid, 1979) la muerte le da mucha vida literaria. Con su primera novela, 'La hora violeta', afrontó la devastadora pérdida de su primer hijo. Luego la de su abuelo en 'Lo que a nadie le importa'. Con 'La mirada de los peces' (Random House), aborda ahora el suicidio de su carismático profesor de filosofía, Antonio Aramayona. Un acto «convertido en una 'performance'» por un personaje provocador y decisivo en la formación del escritor. Es una novela de «iniciación y una reflexión sobre la culpa en la relación entre maestro y discípulo», asegura.

«Los libros me los dictan las catarsis que me trastocan y son el motor de mi escritura. No renuncio a jugar con el humor y la ironía. Me gustaría ser más frívolo y escribir algún libro petardo», explica risueño el autor del celebrado ensayo 'La España vacía'. Y es que en medio de las situaciones más terribles el humor se le revela como un elemento «indispensable» y «necesario».

«Hay que reírse hasta de la muerte. Yo me reí en el funeral de mi hijo. Es natural y humano. La risa es el lubricante de la humanidad y nos diferencia de los animales mucho más que el lenguaje», plantea. «La literatura muere cuando hay exceso de solemnidad. En la tradición anglosajona es obligatorio el humor, y esa es la literatura que me interesa», confiesa Del Molino.

En su instituto de un barrio periférico de Zaragoza trabó su determinante relación con Aramayona, un «santo laico», un profesor «diferente» que recuerda al de 'El club de los poetas muertos'. Defensor a ultranza de la educación pública y el laicismo, era «un cabrón que te hacía pensar», según sus alumnos. Su terrible padecimiento físico le llevó al «suicidio espectáculo» del que da cuenta un documental de Jon Sistiaga.