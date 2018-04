«La Reina Letizia y Doña Sofía sólo están fingiendo que se llevan bien» Jueves, 12 abril 2018, 01:08

Sobre la relación entre la Reina Letizia y Doña Sofía, Pilar Eyre, gran conocedora de la Casa Real, no pone paños calientes: «La verdad es que la relación entre ellas ya era mala desde hace tiempo. Antes de lo visto en Mallorca, yo ya había contado varias anécdotas que lo revelaban. Hace unos dos años escribí en 'Lecturas' que la Reina emérita les había comentado a sus parientes griegos que Doña Letizia no le dejaba ver a sus nietas. Si queremos sacar algo positivo de todo esto, es que ellos se dan cuenta, por mucho que hayan querido quitarle importancia, de que lo que han hecho es un golpe bajo a la institución. Y como a los miembros de esta familia lo único que les importa es la continuidad de la monarquía, están haciendo todo lo posible para arreglarlo y fingiendo que se llevan bien para dar imagen de unidad. No obstante, a los que dicen que la monarquía no sirve para nada, que sepan que al menos para la prensa, y no sólo la del corazón, es un filón inagotable».