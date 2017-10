Regresa el 'hillbilly' alemán

El grupo alemán de 'hillbilly' Dr. Bontempi's Snake Oil Company regresa hoy a Logroño para actuar en el Salón Buenaventura del Teatro de la CNT a las 20 horas. En un principio la intención era que la banda actuara en la reinauguración del Stereo Rock and Roll Bar, pero las obras no han finalizado a tiempo y sus responsables han decidido trasladar la actuación.

Marcel Bontempi, ex líder del grupo The Montesas, actúa en esta formación junto a su esposa, la guitarrista Ira Lee. El músico alemán de ascendencia española justifica su pasión por el 'hillbilly' porque «desde que era joven he vagado por las tiendas de discos buscando buena música y el rock and roll me atrapó». Después, junto a la madurez llegaron los descubrimientos de otros estilos como el mambo, el jazz, el 'beat'... pero, asegura Marcel, «ahora que crezco, vuelvo a mis raíces».

EL CONCIERTO uQuién Dr. Bontempi's & Snake Oil Company. uDónde Salón Buenaventura del Teatro de la CNT de Logroño (calle Los Baños). uCuándo hoy sábado a las 20.00 horas. uOtros colectivo Rioja Swing.

El sonido de Dr. Bontempi's Snake Oil Company es el de una radio estadounidense en los años 50 y 60, «un auténtico 'hillbilly western show' con instrumentos antiguos». «El sonido es en su mayoría auténtico, pero también tocamos blues negro, 'swing' occidental y versiones de canciones de los 50 y 60», explica Marcel. El 'rockabilly', y también el 'hillbilly', comienza a abrirse un hueco, a revivir en la escena y esta es una muy buena muestra.