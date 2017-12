«La realidad virtual cambiará todo en nuestras vidas» Mechner, en Bilbao. :: b. agudo El creador de 'Prince of Persia', uno de los juegos más exitoso de los 80, dice que «el éxito ocurre un poco por accidente» Jordan Mechner Diseñador de videojuegos IKER CORTÉS BILBAO. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:42

En 1989, Jordan Mechner (Nueva York, 1964) revolucionó la industria del videojuego con 'Prince of Persia', un juego que mezclaba plataformas, puzles, algo de acción y saltos imposibles con una animación que parecía de otro planeta. Dos décadas después, la franquicia que había puesto en pie con tan solo 25 años se convertía en todo un taquillazo cinematográfico. El diseñador recibirá mañana uno de los tres premios honoríficos que otorga el Fun & Serious Game Festival, que se celebra en Bilbao.

-Siempre fue un amante del cine. ¿Se acercó a los videojuegos porque le permitían contar historias audiovisuales de forma barata?

-Sí, totalmente. De no haber aparecido los videojuegos cuando yo tenía 15 o 16 años, habría intentado convertirme en animador de Disney. Quería hacer películas y contar historias y lo que me gustaba mucho de ordenadores como el Apple II es que un niño como yo podía crear universos a nivel profesional.

-Aún estaba estudiando en la universidad cuando en 1984 lanzó 'Karateka', que ya poseía una animación muy superior a la de cualquier otro juego de entonces.

-Fue fruto de la frustración. Sabía dibujar, pero cuando intentaba animar algo, quedaba rígido y raro. Había leído sobre cómo trabajaban los animadores de Disney pero sabía que para llegar a ese nivel tenía que formarme durante años. Así que, por necesidad, grabé a un actor que hacía los movimientos de referencia y me dedique a calcar las imágenes para trasladarlas al juego: era la rotoscopia.

-La técnica llegó aún más lejos en 1989 con 'Prince of Persia'.

-Grabé a mi hermano saltando y corriendo, pero era complicado digitalizar el vídeo. Me di cuenta de que lo más fácil era poner una cámara de 35 milímetros en un trípode y tomar una imagen de cada fotograma. Después llevaba las fotos a revelar y las silueteaba con un rotulador negro. El paso final era colocar cada fotograma en una mesa de animación para trasladar las imágenes al juego con una cámara y una tarjeta de vídeo. Después recortaba cada uno de los fotogramas, píxel a píxel, y luego ya lo iba convirtiendo en animación. Lo más complejo es que hubo que generar herramientas específicas para desarrollar el juego.

-¿Cómo se le ocurrió la historia de 'Prince of Persia'?

-Quería hacer un juego de plataformas, que fuera modular y que tuviera puzles, como 'Lode Runner'. Pero buscaba una animación fluida y realista, como la de 'Karateka'. 'En busca del arca perdida' también fue una inspiración. Indiana Jones saltaba, trepaba y esquivaba pinchos. Era como un videojuego y además había tensión y suspense en cada caída. Quería transmitir ese peligro. Eso me dio la mecánica del juego. En cuanto a la ambientación, caí en que relatos como 'Los cuentos de las mil y una noches' nunca se habían llevado a un videojuego, aunque eran perfectos para el medio.

-El juego fue todo un éxito y vendió dos millones de copias. ¿Cuál cree que fue la razón?

-En realidad, no lo sé. Lo cierto es que en cualquier proceso creativo pasas por ciclos de 'esto es un desastre y no va a funcionar' a ciclos en los que tienes una buena idea y vuelves a entusiasmarte. Para mantenerte con una mente sana como creador no puedes pensar en buscar el éxito, porque el éxito es algo que ocurre un poco por accidente. Tienes que crear algo porque te satisface el proceso, el resto escapa a tu control.

-En 2003, Ubisoft recuperó la franquicia con 'Prince of Persia: Las arenas del tiempo', lo que le permitió en 2010 participar en la película como guionista. ¿Había cumplido un sueño?

-Cuando llegué al set de Marruecos... Habían generado toda una ciudad, con el castillo. Había cientos de caballos y de soldados en el desierto ¡y no eran píxeles! Un código en un ordenador Apple se había convertido en algo real veinte años después.

-Hoy no está tan ligado a la industria como creador. ¿Qué opina del rumbo que está tomando el sector y que apunta a historias menos lineales, narrativas emergentes y mundos abiertos?

-He participado como asesor en distintos proyectos, así que soy consciente de esa realidad. Como jugador te puedo decir que no tengo 150 horas para pasarlas en un solo juego, salvo si es el nuevo Zelda (ríe). Prefiero experiencias más cortas como 'Journey' o 'Limbo'. Son juegos breves pero muy emotivos.

-¿Le gusta la realidad virtual?

-Es muy emocionante y está justo empezando ahora, así que todo lo que digamos sobre la realidad virtual basado en lo que existe en estos momentos es como hablar del potencial de los videojuegos con los conocimientos que teníamos en los ochenta. Todos los problemas técnicos que plantea ahora la tecnología se resolverán y en unos años todo, jugar, hablar por skype con los amigos, ver películas, se hará con realidad virtual o realidad aumentada. Lo va a cambiar todo, no solo la industria del videojuego.