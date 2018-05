Raquel Riba resucita a Lola Vendetta en '¿Qué pacha, mama?'

El cómic está ofreciendo caminos de expresión al nuevo feminismo y Raquel Riba Rossy (Igualada, 1990) es una de las dibujantes que los está recorriendo con más aceptación. Lo hace gracias a su protagonista, Lola Vendetta, alter ego de la artista. La nueva novela gráfica de Riba se titula '¿Qué pacha, mama?' (Lumen) y se convierte, esta vez, en un homenaje a las madres.

«La generación de nuestros abuelos y también la de nuestros padres, aunque algo menos, estuvieron marcadas por la norma biológica. Los hombres tenían que proveer al hogar, pero no podían expresar sus emociones, mientras que las mujeres no podían decir que no querían tener hijos», cuenta la autora. Ella se rebela contra este dogma en una novela gráfica que es un desahogo y que concluye con una emotiva carta abierta a su propia madre, un texto igual de crudo que los dibujos que han hecho popular a Riba.

Porque las viñetas de la artista catalana pueden calificarse directamente como 'gores': sangre, miembros amputados, cerebros escapándose de la cabeza y fealdad como rasgos propios de la casa. «La exageración de lo sádico hace que al final algo no parezca tan sádico. Cuando hay demasiada sangre, los dibujos se vuelven cómicos y absurdos», afirma esta viñetista, que se inspira en el manga japonés que devoraba en su infancia y se declara deudora de películas como 'Kill Bill'.

El primer libro de Raquel Riba, 'Más vale Lola que mal acompañada', fue la presentación en sociedad de Lola Vendetta. Riba pertenece a la nueva y pujante generación femenina del cómic español, un grupo que se ha abierto camino a través de la red y no de las publicaciones tradicionales, «donde todos los directores eran hombres y pensaban que las mujeres no tenían sentido del humor», apunta. «Internet ha significado una democratización y ha permitido a miles de usuarios conocer nuestras creaciones», dice la dibujante.