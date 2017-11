Raphael, infinito Raphael. :: l.r. El repertorio incluye temas nuevos y otros clásicos que resumen la fructífera y larga trayectoria del cantante El cantante presenta hoy su último disco, 'Infinitos bailes', a las ocho y media de la tarde en Riojafórum SANDA SAINZ LOGROÑO. Sábado, 11 noviembre 2017, 00:00

Que un artista logre mantenerse en la cima pasando por varias etapas, no sólo musicalmente hablando, sino de la historia de un país, resulta algo admirable. Raphael lo demuestra en cada gira con una legión de incondicionales. Entre el público se mezclan los que le han seguido toda la vida y también gente joven e incluso niños que se han enganchado a su propuesta en los últimos años. Porque Raphael no para, avanza y se adapta, como se podrá ver y oír hoy en Logroño. El cantante, nacido en Linares (Jaén) hace 74 años, en 1943, ha declarado en alguna ocasión que para él esto es como un milagro y que no conoce a otros intérpretes que hayan sobrevivido a los gustos y exigencias de nada más y nada menos que cinco generaciones.

Raphael volverá a pisar el escenario de Riojafórum de Logroño hoy, a las 20.30 horas. Llega con su gira 'Loco por cantar' en la que presenta los temas de su último disco, 'Infinitos bailes' (2016), que fueron compuestos por músicos destacados del panorama actual como Enrique Bunbury, Manuel Carrasco, Pablo López, Iván Ferreiro, Dani Martín, Vega, Vanesa Martín y Mikel Izal, entre otros. La gira está resultando un éxito y en numerosas ciudades ha colgado el cartel de lleno en los recintos donde ha actuado. Así, en el Palau de les Arts de Valencia se agotaron las entradas durante tres noches consecutivas los días 19, 20 y 21 de octubre. También llenó el teatro Barceló de Madrid el 30 de octubre.

Para la actuación de hoy todavía quedan algunas entradas de palco y patio de butacas por 75 euros y de la zona de anfiteatro por 65 euros. Los asientos de las primeras filas se vendieron como Vip por 90 euros. Desde la primera vez que visitó Logroño, en 1964, Raphael ha actuado en varias ocasiones en la capital riojana, en lugares como el Espolón y el teatro Bretón. Los últimos conciertos, ya en el siglo XXI, se han celebrado en el auditorio Riojafórum. El más reciente fue el 13 de marzo de 2015 cuando llegó con la gira de presentación del disco 'De amor y desamor'.

Esta noche ofrecerá un espectáculo renovado, con una banda que se adentra en diferentes estilos, con unas canciones nuevas y otras, las más conocidas, a las que imprime un toque de modernidad al mismo tiempo que mantiene ese aire que las ha hecho imperecederas y recordadas por todos.