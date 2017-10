Rafael Reig vence en el III Premio de Novela Solar de Samaniego El escritor asturiano celebra su premio junto a los organizadores. :: sonia tercero El autor obtuvo los 25.000 euros del galardón gracias a su obra 'Señales de humo. Manual de literatura para caníbales I' I. G. LAGUARDIA. Viernes, 27 octubre 2017, 00:59

El asturiano Rafael Reig se proclamó ayer ganador de la tercera edición del premio de novela Solar de Samaniego. El autor se alzó con la victoria merced a su libro 'Señales de humo. Manual de literatura para caníbales I' y logró los 25.000 euros de dotación de un reconocimiento que se engloba dentro del original proyecto 'Beber Entre Líneas' del grupo Solar de Samaniego.

En esta ocasión, un jurado formado por libreros de la asociación 'L Librerías Independientes' tuvo que elegir al vencedor entre las obras publicadas durante el año pasado que, a causa de la gran número de publicaciones, no han disfrutado del tiempo necesario para ser valoradas por el gran público. Finalmente, se eligieron cuatro y entre ellas la más valorada fue la obra de Reig, quien se mostraba «muy sorprendido y agradecido» por el reconocimiento. «Es un premio que me gusta mucho», aseguró.

El autor estudió Filosofía y Letras en Madrid y en Nueva York y ha sido profesor en diversas universidades de Estados Unidos. Actualmente, da clases en la escuela de creación literaria Hotel Kafka y, además de la obra premiada ayer, ha escrito otras muchas novelas como 'Sangre a borbotones', 'Un árbol caído', 'Autobiografía de Marilyn Monroe' o 'Todo está perdonado'. Con esta última, de hecho, logró el premio Pata Negra a la mejor novela negra en el 2013.

En 'Señales de humo. Manual de literatura para caníbales I', Reig narra la historia de Martín, un catedrático de literatura que, además de dar clases en un instituto, tiene la fortuna de poder viajar en el tiempo. Gracias a eso, puede experimentar la creación literaria en primera persona, moviéndose desde las jarchas mozárabes o El Libro del Buen Amor hasta El Quijote y encontrándose en ese discurrir con Petrarca, Garcilaso o Lope de Vega. Así se dibuja un original recorrido desde la Edad Media al Barroco.

El asturiano define la obra como una historia de la literatura contada en forma de novela. «No se trata de leer sobre la historia de la literatura sino vivirla», expone. «Al mismo tiempo, es un libro sobre la lectura porque pienso que debemos leer, sobre todo en defensa propia, ya que sino lo hacemos no entendemos el mundo ni nos entendemos a nosotros mismos», añade Reig, quien remata: «Lo que he intentado es transmitir es el entusiasmo que yo siento por la literatura, en este caso, clásica y lo que esos autores me han dicho a mí para dibujar una visión totalmente subjetiva, apasionada, parcial y entusiasta».