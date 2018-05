Rafael Cadenas, la poesía de todos los exilios A los 88 años es el primer venezolano galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana MIGUEL LORENCI MADRID. Sábado, 12 mayo 2018, 00:49

El verso comprometido y esencial de Rafael Cadenas (Barquisimeto, 1930), fue reconocido ayer con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que falló su XXVII edición. El poeta venezolano es el primero de esta nacionalidad distinguido con este preciado galardón, dotado con 42.100 euros y que recala por segundo año consecutivo en la otra orilla del español. Cadenas toma el relevo de la nicaragüense Claribel Alegría, poeta premiada el año pasado y fallecida en enero.

Era Cadenas un joven militante comunista cuando, con 26 años, huyó de la dictadura de Juan Vicente Gómez a la isla de Trinidad. Recordando esa condición de precoz exiliado, el jurado destacó cómo sus versos encarnan «la poesía de todos los exilios». «Ha sabido regalar dudas, certezas, palabras y reflexiones. Nos ha dado lecciones de vida», dijo Berna González Harbour, periodista y portavoz del jurado.

La arriesgada y comprometida obra de Cadenas, muy crítica con las derivas totalitarias del poder, ha ejercido un notable influjo en varias generaciones de poetas hispanos. Ensayista y profesor universitario, es autor de poemarios como 'Cantos iniciales' (1946), 'La isla' (1958), 'Los cuadernos del destierro' (1960) y 'Falsas maniobras' (1966), libro fundamental que incluye su famoso poema 'Derrota', un hito que corrió de mano en mano por toda América: «Yo que no he tenido nunca un oficio / que ante todo competidor me he sentido débil / que perdí los mejores títulos para la vida / que apenas llego a un sitio ya quiero irme (creyendo que mudarme es una solución)...».

Publicó luego 'Intemperie' (1977), 'Memorial', (1977), 'Amante' (1983) y 'Gestiones' (1992). En las 700 páginas de 'Obra entera' (2007) el sello español Pre-Textos compendió una obra a la que se sumaron luego 'Sobre abierto' (2012) y 'En torno a Basho y otros asuntos' (2106), en la que incide en el misticismo, el zen, el taoísmo al que se había aproximado en los 70.

Luis Alberto de Cuenca, también poeta y miembro del jurado, entroncó la poesía de Cadenas con la Walt Whitman y con la de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. «Como ellos, presta a los demás una voz épica» dijo de este poeta intimista y minimalista, dueño de un obra lúcida y muy exigente con el idioma.

Por ella había merecido ya galardones como el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca que se otorga en Granada, el Nacional de Venezuela en 1985, el de Literatura en Lenguas Romances que la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara le concedió en 2009, o el Alma Mater que la Universidad Central de Venezuela le concedió en 2015.

«El premio demuestra su condición abierta al volver a recaer en un autor iberoamericano», destacó Alfredo Pérez de Armiñán, presidente de Patrimonio Nacional y del jurado, para quien Cadenas «forma parte del canon literario de la lengua española». Para Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca y copresidente del jurado, «es un honor entregar este a un país nunca antes galardonado y que, en sus circunstancias, requiere ejemplos humanos a seguir como Cadenas». Doña Sofía entregará el galardón al veterano poeta venezolano en una ceremonia que se celebrará en la Universidad de Salamanca el próximo 23 de octubre, dentro de los actos conmemorativos del 800 aniversario de la institución.

Venezuela es el décimo tercer país que incorpora un ganador a la nómina del Reina Sofía. Un lista que copa España con doce ganadores, y en la que hay dos chilenos -Gonzalo Rojas y Nicanor Parra-, dos uruguayos, -Mario Benedetti e Ida Vitale-, dos portugueses -Sophia de Mello Breyner y Nuno Júdice-, y dos nicaragüenes -Ernesto Cardenal y Claribel Alegría-.

Convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, el premio incluye la publicación de una antología critica con estudio y notas a cargo de un destacado profesor de literatura de la Universidad de Salamanca y la celebración de unas jornadas académicas sobre la obra del ganador.