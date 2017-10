'Lo que queda del día', la mejor adaptación de sus novelas

Kazuo Ishiguro es tan cinéfilo que en su casa de Golders Greers, Londres, tiene una sala de proyección y organiza ciclos de películas. Su relación con el séptimo arte es tan larga como su carrera literaria. A comienzos de los 80 escribió los guiones de dos películas para televisión, 'A profile of Arthur J. Mason' y 'The Gourmet'. La experiencia no debió satisfacerle porque, a excepción del musical 'La música más triste del mundo' -en el que Guy Maddin retomó con mala uva las formas del cine mudo-, ha preferido no intervenir en las adaptaciones de sus obras.

«Escribir una novela es un trabajo muy duro y una vez que la terminas lo último que quieres es volver sobre el mismo material», justifica Ishiguro, cuya última novela, 'El gigante enterrado', será llevada al cine por el productor Scott Rudin. «La relación entre cine y literatura es importantísima y una de las razones por las que los libros se mantienen en el centro de nuestra cultura, pese a que hace veinte años todo el mundo decía que la novela estaba acabada», dice.

'Lo que queda del día' permanece como la más magistral de sus adaptaciones. James Ivory dirigió en 1993 a Anthony Hopkins y Emma Thompson en una delicada pieza de cámara que parecía hablar de lucha de clases cuando en realidad ocultaba una conmovedora y callada historia de amor. Hopkins, con el Oscar de 'El silencio de los corderos' todavía fresco, encarnaba a un mayordomo hijo de mayordomos en la Inglaterra de los años 50 que no concibe la vida si no es al servicio de su amo. Solo que ahora su dueño es un multimillonario americano (Christopher Reeve) y el balance de su pasado le lleva a sospechar que quizá ha tirado su existencia por el retrete. Sobre todo al reprimir sus sentimientos por el ama de llaves (Emma Thompson). Un drama magistral con interpretaciones de Oscar, que tuvo la mala fortuna de coincidir aquel año con 'La lista de Schindler': ocho nominaciones y ni una estatuilla.

Pulcro folletín

Ivory volvería a una novela de Ishiguro en 'La condesa rusa', académico y gélido paseo por el Shanghái de 1936 que no pasa del pulcro folletín. También pasó desapercibida 'Nunca me abandones', cinta de ciencia-ficción en la que Mark Romanek presenta un futuro distópico en el que el personaje encarnado por Carey Mulligan y sus amigos descubren que son seres clonados. Su razón de ser es procurar órganos cuando mueran, piezas de recambio humanas. La misma novela ha sido adaptada en Japón en formato de teleserie.