«A Puigdemont le regalaría la serie 'Los mundos de Yupi'» Domingo, 13 mayo 2018

«Veía 'Verano azul' de niño. La revista 'TP' hizo 'spoiler' con la muerte de Chanquete» «La serie más sobrevalorada es 'Mad Men', a mí no me enganchó»

Este actor gaditano con familia de orígenes irlandeses (de ahí su apellido) sabe de series un rato. De hecho ha participado en unas cuantas a lo largo de su carrera (como 'Cámera Café', 'Olmo y Robles' o 'Doctor Mateo', entre otras producciones). También lo conocemos por formar parte del elenco de títulos cinematográficos como 'Felices 140', 'Cabeza de perro', o 'Pancho, el perro millonario'. Monologuista, presentador, maestro de ceremonias en el teatro, integrante de La Banda de la María y lo que le echen por delante. Hoy se sienta en esta sala de interrogatorios para descubrir cuáles son sus filias y fobias seriéfilas.

- Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Yo solo hice lo que me dijeron que hiciera.

- Vayamos hacia atrás, necesitamos saber cómo se metió en esto. ¿Qué serie no podía dejar de ver de niño?

- 'Verano azul'.

- ¿Y se parecía en algo su infancia a 'La casa de la pradera'?

- Afortunadamente no.

- ¿Alguna vez tuvo una pandilla como la de 'Stranger Things'?

- He tenido buenas pandillas bicicleteras, la verdad es que sí. Me identifico con Will, pero más con el actor que lo interpreta, Noah Schnapp, porque a mí me han matado varias veces al empezar una película y sé lo que se siente.

- Abordemos otros tragos amargos: recuerde el 'spoiler' que más le dolió que le hicieran.

-La muerte de Chanquete en la revista 'TP'.

- Eso fue duro, pero ¿qué me dice del fundido a negro de 'Los Soprano'?

-No he visto 'Los Soprano'. Me acabas de joder el puto final.

- Lo siento pero no tiene perdón no haber visto 'Los Soprano'. Por cierto, ¿qué serie considera más sobrevalorada?

- 'Mad Men'. A mí, sencillamente, no me enganchó.

- ¿A qué comedia televisiva nunca le encontró la gracia?

-A 'Hannah Montana'. No me sentía muy identificado con la protagonista.

- Puestos a identificarse con personajes, ¿a cuál de los de 'Friends' se parece más?

-No sé. Me gustaría parecerme a Phoebe. Para no enterarme de nada y ser feliz.

- ¿Y de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York'?

-Claramente Samantha. Tengo un gusto muy variado.

- Y lo suyo de ser actor, ¿cómo vino? ¿Viendo qué serie tuvo claro a lo que quería dedicarse?

- 'Juncal', con Paco Rabal.

- ¿Qué personaje de una serie americana le hubiese gustado interpretar?

-Yo siempre quise ser Leroy Johnson, pero estudié para ser Bruno Martelli y acabé siendo Danny Amatullo.

- ¿Y de qué personaje podría enamorarse si existiese en la vida real?

- De Claire Underwood. Y francamente no sé porqué.

- ¿Con qué título se ha dado el último atracón?

- Con Larry David. Merece toda la pena porque, sencillamente, Larry David es Dios.

- ¿Qué serie le regalaría a Puigdemont?

- 'Los mundos de Yupi', para que se divierta un poco.

- ¿Y qué título le regalaría a su peor enemigo?

- 'The Leftovers' porque provoca cáncer de pulmón.

- Prepare las maletas y piense en algún protagonista con el que se iría de viaje.

- Me iría a Moscú con Arturo Cañas de 'Camera Café'.

- El actor que lo interpretaba se parece mucho a usted. Por cierto que usted también participó en 'Un paso adelante'. Desvele aquí y ahora cómo era en realidad la escuela de Carmen Arranz.

- Sólo fui allí a dar un concierto. Parecían todos muy majos, aunque no me dejaron entrar en las taquillas.

- Hablando de series españolas, ¿qué le faltan para parecerse a las americanas?

-Dinero.

- Dicho eso, ¿qué final le decepcionó más?

-El de 'Olmos y Robles'.