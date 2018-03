«Que puedan leer mi novela en EEUU me da fuerza para seguir escribiendo» Rocío Herreros posa con su primera novela. :: miguel herreros 'Radiante', la primera obra de la autora logroñesa, ha sido seleccionada por las bibliotecas de Nueva York y el Congreso de Washington Rocío Herreros Escritora MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO* MIZQUIERDO@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:15

De permanecer guardada en un desván olvidada a lucir en los anaqueles de la bibliotecas de Nueva York o del Congreso de Washington. Esta es la aventura de la novela 'Radiante', ópera prima de la escritora riojana Rocío Herreros García (Logroño, 1973), editada por Edymion Narrativa.

-Explíquenos cómo una enóloga de formación publica una novela que comenzó a escribir décadas antes.

-'Radiante, dos mundos distantes' había surgido en mi adolescencia, con quince años. Entonces ya tenía muy claro cuál era el personaje y cómo se iba a desarrollar, pero después dejé aparcado el relato, quizás por mis estudios o por la vida misma. Luego me case, tuve dos hijas y una de ellas encontró por casualidad el manuscrito en el desván, bajó con él en la mano y me dijo: «Mamá, tienes que volver a escribir; es muy bonito». Así que retomé la historia, comencé a desarrollarla, regresaron las musas, y lo que tenía que haber sido un cuentito para el colegio o para que lo leyeran las niñas, acabó en una novela de más de doscientas páginas.

«Tengo dos novelas en cartera, un 'spin-off' de 'Radiante' y otra sobre la obsesión del ser humano»

-¿Qué cuenta 'Radiante'?

-La protagonista es Radiante, una mujer que tiene su destino marcado antes incluso de nacer, cuya mitad es humana, con la que ella razona, y la otra mitad es animal, una loba, a través de la que proyecta su furia. Para poder sobrellevar su vida, Radiante está obligada a sobrellevar ambas almas para salvar su vida e, incluso, para salvar las vidas de todos los que quiere. El argumento arranca desde que la protagonista está en el vientre de su madre hasta cuando debe enfrentarse a fuertes acontecimientos. La novela esta repleta de sentimientos, de emociones...

-Mitad fantástica, mitad telúrica...

-Una fantasía que, a veces, puede ser tan real como la vida cotidiana. Es una novela que pretende hacer pensar, lo que siempre es muy necesario y más en estos tiempos.

-De pronto, le llega la noticia de que varios ejemplares de su novela van a atravesar el Atlántico y a permanecer en las bibliotecas del Congreso de Washington y de Nueva York.

-Para mí fue un notición absolutamente inesperado. La posibilidad de que puedan leer tu novela en esas bibliotecas tan lejanas y tan importantes me da mucho ánimo para seguir escribiendo.

-Tras el éxito de su primera novela, ¿se centrará aún más en su carrera literaria?

-Yo he escrito desde siempre, sobre todo porque soy una gran lectora; desde los clásicos hasta las novelas actuales. Cojo el boli y el papel y voy plasmando ideas que se me ocurren; el original sólo pasa por el teclado cuando tengo muy claro el manuscrito. Es verdad que 'Radiante' es mi primera novela larga, pero a lo largo de mi vida he escrito cuentos, relatos, poemas, canciones...

-...Y también ganó el 'I Premio local de literatura ilustrada villa de Nalda e Islallana'.

-Me presenté al concurso con una narración que avanzaba entre la historia y la ficción, cuyas ilustraciones me ayudaron mis hijas a buscarlas y a colocarlas.

-¿En qué está trabajando ahora?

-Tengo una novela acabada, ya en el ordenador, y otra bastante avanzada sobre uno de los personajes de 'Radiante, dos mundos distantes', del que la editorial se enamoró. Lo que en las series televisivas se llama 'spin-off'.

-¿Nos puede adelantar algo sobre la primera?

-No tiene nada que ver con la literatura fantástica. Los protagonistas son dos personajes, uno de los cuales está obsesionado con el otro; más que obsesión, padece una patología.