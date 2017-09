El PSOE pedirá que las empresas hagan públicos los sueldos de sus trabajadores Los socialistas lo harán a través de un proyecto de ley que serviría para que las empleadas tomen conciencia de la discriminación salarial Á. S. Sábado, 9 septiembre 2017, 00:53

Madrid. El PSOE presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de igualdad laboral y salarial que obligará a las empresas a publicar un cuadro con las retribuciones de sus empleados. De esta manera, creen los socialistas, las trabajadoras tomarán conciencia de la discriminación salarial que sufren, si es el caso.

Los secretarios de Economía e Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE, Manuel Escudero y Carmen Calvo, anunciaron ayer esta medida, que se incluye en el más amplio Pacto de Rentas para España, anunciado por el secretario general del partido, Pedro Sánchez.

A juicio de Calvo, la propuesta socialista afectará de manera positiva a las mujeres, «que son las que han soportado principalmente lo peor de la crisis», sufriendo tasas de paro más altas que los hombres, con sueldos más bajos y ocupándose de las tareas del hogar.

La propuesta del PSOE no es original. Según explicó Calvo, la publicación de cuadros de transparencia salarial es común en otros países y en Alemania, por ejemplo comenzó a introducirse en la negociación colectiva de las grandes empresas por la presión de sus trabajadoras.

El plan de los socialistas es intentar convencer a las compañías para que acepten este compromiso de transparencia de forma voluntaria, pero si estas no lo hacen, creen que será necesario obligar por ley a que lo hagan. Aunque Calvo y Escudero no dieron detalles sobre cuándo presentarán la proposición de ley en el Congreso, sí adelantaron que lo harán durante esta legislatura y si no sale adelante, la llevarán a cabo cuando estén en el Gobierno.

Carmen Calvo dijo que la propuesta no tiene por qué chocar con la Ley de Protección de Datos porque, según han ideado, se limitaría a publicar los salarios de hombres y mujeres en función de las categorías laborales, pero no se identificaría a cada trabajador con nombres y apellidos.

La portavoz socialista de Igualdad recordó que es «inconstitucional» que las mujeres reciban un salario menor que los hombres por el mismo trabajo o también, que se les penalice a la hora de calcular sus pensiones cuando han sido madres por cogerse una excedencia o cuando piden una reducción de jornada laboral para estar con sus hijos, que, como recordó Calvo, «son los futuros contribuyentes al sistema de pensiones».