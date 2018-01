«Tengo en proyecto un segundo libro más práctico»

A José Luis Llorente no le bastaría una sola tarjeta de presentación para resumir todo lo que hace. Este mes estrena año por duplicado, porque el pasado 6 de enero inauguró sus 59 años, y lo hace con la misma energía que le ha guiado los 58 anteriores.

-Ha empezado 2018 celebrando su cumpleaños. ¿Qué proyectos le esperan ahora?

-Continúo escribiendo sobre baloncesto en una página web madridista, que se llama 'La Galerna: Madridismo y sintaxis', donde colabora también Antonio Escohotado. Además, participo en una tertulia deportiva y en otra radiofónica sobre actualidad. Y tengo en proyecto un segundo libro.

-¿Continuará con el tema de la búsqueda de la motivación?

-No tengo el título, pero va hacia el mismo camino. Aunque no está acabado, el proyecto sí está bastante avanzado y en éste puedo decir que quizá sea más práctico. Para mí escribir 'Espíritu de remontada' ha sido una gran experiencia, quería escribir algo y de ese afán ha salido este libro de gestión personal -¡y no de 'management', como dicen algunos!-. Además, me está aportando muchas satisfacciones.

-¿Cuáles son las reacciones a su libro?

-Me llama gente de muy diverso pelaje para decirme que les ha gustado mucho, tanto personas jóvenes como mayores, profesores, deportistas... Hasta un capitán de la Legión. Así he oído que 'Espíritu de remontada' tiene una lectura superficial, porque hay quien que me dice que el libro se lee muy bien, y una más profunda por dejar temas para hacer que la gente piense.