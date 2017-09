«En esta profesión trabajamos más de lo que la gente cree» Domingo, 17 septiembre 2017, 00:16

-¿Cómo lleva la popularidad a estas alturas de la película?

-Ni la llevo ni la dejo de llevar. Nunca he sido 'no popular'. Soy popular desde que mi madre me trajo al mundo. No sé lo que es ser anónima. He tenido una madre... y la tengo, porque será mi madre por secula seculorum, que si no ha sido la más grande de este país, que esa fue Rocío Jurado, ha sido una artista inconmensurable y queridísima.

-Esa popularidad la ha vuelto a reclamar para hacer televisión.

-En televisión doy lo que soy, sin trampa ni cartón.

-Ha hecho un programa con invitados como el de Bertín Osborne.

-Me dan mucho coraje las comparaciones. Él ha dado con una fórmula estupenda y lo hace maravillosamente, pero Bertín es Bertín y Lolita es Lolita. Cada uno lo hacemos a nuestra manera y no entiendo que quieran hacer polémica entre nosotros. Conozco a Bertín desde pequeño y le quiero muchísimo.

-De él dijeron que parece estar en el mundo como de veraneo permanente. ¿Y Lolita qué?

-Trabajando, lo mismo que Bertín, que trabaja muchísimo. Lo mismo que todos los que nos dedicamos a esta profesión, que trabajamos más de lo que la gente se piensa.

-No se me enfade, yo también prefiero que seamos amigos.

-No me enfado, pero lo aclaro.