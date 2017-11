La productora de 'Genius' también acusa a Dustin Hoffman de acoso

Dustin Hoffman ha vuelto a ser acusado de acosar a una mujer. Wendy Riss Gatsiounis, productora de la ficción televisiva 'Genius', asegura en 'Variety' que el actor trató de mantener relaciones con ella en 1991. La publicación ha salido a la luz horas después de que la escritora Anna Graham Hunter relatara en la edición digital de 'The Hollywood Reporter' otro episodio de acoso que sitúa en 1985, cuando ella era una becaria de 17 años, informa Europa Press.

Wendy Riss Gatsiounis tenía poco más de 20 años en 1991, cuando se reunió con Hoffman y con el guionista Murray Schisgal ('Tootsie'). Le propusieron adaptar a la gran pantalla su obra 'A darker purpose'. «Durante nuestro segundo encuentro, Dustin Hoffman estaba muy diferente», relata. «Me dijo: antes de que empieces, déjame preguntarte: ¿alguna vez has intimado con un hombre mayor de 40 años? Sería un cuerpo totalmente nuevo para explorar».

En ese momento, añade la productora, abrió los brazos en un intento de convencerla de que se fuera con él a un hotel, y Murray Schisgal trató de persuadirla. Cuando lo rechazó, le dijeron que no estaban interesados en la adaptación de su obra porque era «muy oscura». Schisgal negó ayer la acusación, mientras que Hoffman no se pronunció al respecto. No obstante, el actor y director sí ha pedido perdón tras las acusaciones de Anna Graham Gunther.