«El 'procés' es su propia farsa y superar esa chaladura en el escenario es imposible» Ramon Fontserè, actor y director de Joglars, rodeado por los miembros de la compañía. :: l.r. La compañía catalana Joglars vuelve al Bretón con 'Zenit', una sátira sobre los medios de comunicación Ramon Fontserè Actor y director de Joglars J. SAINZ* JSAINZ@DIARIOLARIOJA.ECOM LOGROÑO. Viernes, 22 septiembre 2017, 00:15

Un periodista de la vieja escuela, de los de gastar suela de zapato en las calles, de husmear en la actualidad y contrastar los hechos, de beber directamente de las fuentes de la noticia y hasta de ser un poco borrachín, se enfrenta descolocado a la nueva era de la comunicación. Su periódico le exige información constante, inmediatez e interacción en las redes sociales; la veracidad es ya cosa de otra época. Las audiencias mandan y no saben nada de ética profesional y deontología periodística. Esto de los medios también es espectáculo. Joglars, la compañía de teatro catalana que ha hecho sátira contra cualquier forma de poder durante la dictadura, la transición y la democracia, pone ahora en el punto de mira al cuarto, la prensa. 'Zenit', su tercer espectáculo 'post-Boadella', se representa hoy y mañana en el Bretón (a las 20.30 h.) con un Ramon Fontserè (Barcelona, 1956) que se atreve con todo menos con intentar superar en la ficción el esperpento de la realidad nacionalista.

-Como siempre, humor y crítica.

'Zenit La realidad a su medida', de Joglars Dirección Ramon Fontserè Intérpretes Ramon Fontserè, Juan P. Mazorra, Julián Ortega, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu y Xevi Vilà Teatro Bretón viernes 15 y sábado 16, a las 20.30 h.

-Sí, 'Zenit' es una reflexión satírica sobre los medios y la responsabilidad compartida entre los usuarios, como ahora se llama a los lectores de toda la vida, y los periódicos o las empresas de comunicación.

DOS FRASES «Entre información o entretenimiento y entre cultura o entretenimiento creo que gana lo segundo» «La sociedad antes era más propensa a llevarse las manos a la cabeza por el escándalo»

-O sea, que no critican solo a los medios, también a la audiencia.

-Claro, no es un espectáculo maniqueo en ese sentido, sino que es un toque de atención a todos para no tragarnos todo lo que nos dan...

-¿Quién cree que marca la tendencia: el que vende o el que compra?

-Difícil. Ahora, con la irrupción de las nuevas tecnologías hay, por un lado, un bombardeo constante de información y, por el otro, una voracidad insaciable por parte del público. Cualquiera con sentido común se daría cuenta de que, en esta época con unos medios tan extraordinarios y tanta inmediatez de respuesta, deberíamos tener como mínimo la capacidad de ponernos en y tener un poco de reflexión para poder entresacar una cierta información objetiva. Pero no lo hacemos.

-¿Por qué abordan esta cuestión precisamente ahora?

-El periodismo ya era un tema que teníamos ganas de tratar desde hace tiempo y ahora, con la irrupción de estas nuevas tecnologías, hemos creído que era el momento oportuno. En los últimos años ha surgido una nueva dialéctica en el mundo de la información y eso se presta a servir de reflejo de una sociedad cambiante.

-Como dice el subtítulo de la obra, 'la realidad a su medida'.

-Sí, es aquello de no dejar que la realidad te estropee un buen titular o, como ahora, entrar en el terreno de la posverdad modificando la información según las tendencias, los gustos y las emociones del lector.

-Ponga ejemplos, por favor.

-Por ejemplo, mola más o tiene más clics un tropiezo de Putin que sus políticas sobre Ucrania. O si el escote de la Merkel es más o menos generoso o si el Papa se pega un porrazo en el papamóvil...

-La trivialidad vende más, pero lo mismo ocurre en el teatro, ¿no cree?

-Me temo que sí. Es el debate actual entre información o entretenimiento o entre cultura y entretenimiento. Y en ambos casos creo que gana lo segundo.

-'Zenit' es ya el tercer Joglars dirigido por usted. ¿Boadella es historia ya definitivamente?

-No, Albert formará parte de la historia de Joglars hasta que el cuerpo aguante. Es un colaborador, un referente, un maestro... Hablamos, mantenemos una relación magnífica y es una suerte poder tener a un artista de su talla y de su talento dispuesto a colaborar siempre que se lo pida.

-¿Pero cree que la compañía tiene ya un sello diferente?

-Hombre, claro, esto es evidente. Desde que él dejó de ser director somos otras personas las que hacemos las obras con nuestro estilo. Es mi personalidad y la de mis compañeros lo que marca el estilo actual.

-¿Qué diferencia hay?

-A mí me gusta más lo sensorial, un teatro en el que la literatura no es la parte fundamental sino un elemento más del montaje. A mí me tira más lo sugerente, sin olvidar la excelencia actoral y la mala uva de siempre.

-¿Siente que a Joglars le falta pegar un bombazo como 'Teledeum', 'Ubú' o incluso 'La torna'?

-Es que también la sociedad de aquella época era distinta, más impresionable y más propensa a llevarse las manos a la cabeza por el escándalo. Hoy, que parece que ya lo hemos visto todo, lo difícil es superar el espectáculo que monta la política.

-¿No sería un buen tema para una sátira de las suyas?

-Hacemos espectáculos sobre temas que nos gustan y superar esa chaladura en el escenario es imposible...

-¿Por qué?

-Por surrealista, por ridículo... Por el volumen al que se ha llegado tan extremo. es su propia farsa. Igual hace falta ver cómo acaba.

-¿Cómo cree que acabará?

-Ni idea. El futuro es incierto y lo más jodido es que perdemos todos. No lleva a ninguna parte. Lo único que ha conseguido ha sido la división. Ese intento de limpieza ideológica antidemocrático no lleva a nada bueno. Todos perderemos.