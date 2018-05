«No pretendo cambiarle la vida a nadie, yo estoy aquí para entretener» Elísabet Benavent (Gandía, 1984) o 'Beta Coqueta', su alter ego en las redes sociales. :: p. navarr0 La autora valenciana regresa hoy a Logroño con una nueva entrega romántica, la bilogía 'Canciones y recuerdos' Elísabet Benavent Escritora E. ESPINOSA LOGROÑO. Viernes, 18 mayo 2018, 00:52

Hace cinco años se metió 'En los zapatos de Valeria' y desde entonces no ha dejado de escribir y publicar novelas románticas (supera el millón de ejemplares) cuyas protagonistas tienen el nombre de Martina, Silvia, Sofía... Macarena encabeza su última entrega, la bilogía 'Canciones y recuerdos', con la que Elísabet Benavent visita hoy Logroño para firmar ejemplares y charlar con sus seguidoras (son legión) en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo a las 18.30 horas.

-He perdido la cuenta sus libros. ¿Son 16, 17... ?

-Son 18: 16 novelas y 2 no ficción.

-A razón de más de tres libros por año.

-Soy bastante inquieta, y me inquieta no tener cosas pendientes que hacer. También es cierto que muchos ya estaban escritos cuando cerré el contrato editorial.

-Cuando cinco años atrás se animó a autopublicarse en Amazon, ¿sospechaba lo que está viviendo?

-Para nada, pero es que a día de hoy me cuesta creer lo que me está pasando. Ha sido todo una sorpresa detrás de otra, la verdad.

-Es muy amiga de las sagas, las trilogías y bilogías. ¿Un libro se le queda corto para cada historia?

-Es que no tengo capacidad de concisión, aunque creo que esta va a ser la última bilogía y el siguiente será un único libro.

-En 'Canciones y recuerdos' aborda esos primeros amores que vivimos y recordamos con una intensidad extrema. ¿Los rescata para desmitificarlos?

-No para desmontar el mito del amor adolescente sino del rencor que deja. En este sentido, Macarena (la protagonista) ha asumido el papel de resentida de la pareja y se ha quedado ahí, y quiero hacer ver que eso no es bueno e incluso te impide ver a la persona que hay detrás de ese rencor.

-Macarena y sus amigas aportan perspectivas diferentes sobre cómo se viven los sentimientos y las relaciones de pareja.

-En el grupo de las amigas es un poco así, nosotros tenemos nuestra propia verdad y las personas que nos rodean tienen la suya, y muchas veces se complementan. En este libro me apetecía hablar sobre los prejuicios, y los tres personajes vienen a personificar ese momento vital en el que te das cuenta de que o dejan de importarte o no vas a ser feliz.

-Pone banda sonora a este libro con temas de Taylor Switf, Winehouse, Sidonie, U2... ¿Son lo que han marcado su trayectoria amorosa?

-Yo es que tengo poca trayectoria amorosa, me casé con mi novio a los 18 años, pero algunas sí son canciones que me han marcado; otras no tanto.

-¿Dónde radica la clave de su éxito? ¿En la naturalidad de su escritura? ¿La cercanía de sus personajes? ¿El mero afán de entretenimiento? ¿El humor?

-Quiero pensar que quienes me lean se van a entretener. El entretenimiento está infravalorado y, con el ritmo de vida que llevamos, es lo que buscamos. También pretendo que se sientan identificados con los personajes y que se rían.

-Dice que los suyos son libros para entretener. ¿No aspira a nada más?

-Es que entretener me parece ya una aspiración muy grande, un objetivo muy digno. No pretendo cambiarle la vida a nadie, para eso hay otras cosas, yo estoy aquí para entretener.

-Las redes sociales han sido el gran aliado de su éxito y entorno a ellas ha fundado la gran familia Coqueta. ¿Cómo vive esta realidad digital y se maneja con sus seguidores?

-Las redes están integradas en mi vida personal y profesional. Ahora que estamos de promoción invierto de 3 a 4 horas diarias en las redes, porque para mí es muy importante la comunidad creada alrededor de los libros, que me apoyó desde el primer título. Y sobre todo porque aprendo muchísimo.

-El 96% de su público es femenino. ¿Ellos son menos románticos?

-No, creo que tienen reparos a la hora de acercarse a este género, que arrastra el prejuicio de 'género chico' y solo para mujeres. Además en él se habla de muchas cosas, no solo de amor.