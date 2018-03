«La presión es mayor en la mujer y afecta a su salud mental» La psicóloga Noelia Moreno, del Centro de Psicología Adara. :: justo rodríguez La desigualdad en el ámbito laboral y la conciliación influyen en el estrés, insatisfacción, ansiedad... que sufren el 19,9% de las trabajadoras Noelia Moreno Psicóloga E.E. Jueves, 15 marzo 2018, 00:31

logroño. El 19,9% de las mujeres trabajadoras en España presentan problemas de salud mental frente al 13,9% de los hombres, problemas que se traducen en depresión, ansiedad, deterioro social e hipocondría. También aquí, en el ámbito de la salud mental en la población trabajadora, existen diferencias de sexo.

-¿Por qué esa diferencia?

-Porque la presión es mayor en la mujer, se suma la diferencia salarial, los problemas para conciliar, el derecho a ser madre...

-¿Cómo se concretan estos problemas de salud mental en sus consultas?

-Lo que nos suelen demandar es orientación por estrés y por una insatisfacción o agotamiento laboral. Si juntamos todos tenemos el famoso síndrome de Burnout o 'síndrome del quemado', al que en las mujeres se añade, además, la cantidad de roles que están desempeñando (trabajadora, esposa, madre, administradora de la casa, cuidadora de mayores...). Luego ellas son más víctimas del estrés laboral y de este síndrome de Burnout, en general.

-Dado que la discriminación laboral no parece que vaya a desaparecer a corto plazo, ¿qué actitud debe adoptar la mujer en el trabajo para que no afecte a su salud mental?

-A mí me gusta trabajar en no vender expectativas que no se puedan cumplir, porque eso va a provocar mucho más sufrimiento e insatisfacción. Primero hay que identificar los factores de estrés, qué cosas están sobrepasando la capacidad de adaptación o de aguante, para eliminarlos y poder manejarnos mejor en la vida. Pero es verdad que hay 'estresores' que no podemos quitar. Por ejemplo, un factor que estresa muchísimo a las mujeres y que no lo pueden quitar es el estilo de liderazgo muy autoritario, sin diálogo y con un punto paternalista, luego se trata de aprender a adaptarse a esa situación para que nos afecte lo menos posible. Porque hay muchas cuestiones de desigualdad que me van a afectar más dependiendo de lo que yo piense de ellas. Si acepto que hay una situación de desigualdad y aún así acepto estar dentro de ese sistema, de alguna manera me estoy liberando de él. El problema es si creo que me tengo que resignar. Luego se trata de eliminar los 'estresores' posibles, organizar mejor la distribución de tareas en casa, aprender a delegar... y hacer pequeños cambios para recuperar salud, y ahí el sueño es fundamental. También sacar tiempo para hacer ejercicio, estar con las amigas... esa parte social es muy importante para la mujer, pero, claro, hay que negociarlo con la pareja o la familia.

-¿Qué 'estresor' es el que más afecta a las mujeres en el trabajo?

-En general, el papel de trabajadora más la multiplicidad de roles que adoptan. Las mujeres perciben que el mundo familiar entra muchísimo más en su mundo laboral que en el de sus compañeros varones, que tienen que estar dispuestas para cubrirlo todo, y eso es un 'estresor' propio femenino. Aunque, a veces, ni la propia mujer quiere soltar eso. Hay que aprender a soltar, a ver las cosas desde la barrera, porque no podemos llegar a todo, ahí nos rompemos.

-¿Qué cualidades femeninas se están perdiendo el mundo laboral por la falta de igualdad?

-Tampoco hay tantas. En general, la mujer tiende a incluir las emociones en el ámbito del trabajo, a buscar espacios más cómodos, al trabajo en equipo, a una competencia diferente. Dicen que las mujeres nos hacemos más daño entre nosotras y no es así, pero se percibe de esta manera por nuestro estilo de comunicación. Somos capaces de manejar muchos tipos de comunicación indirecta y ellos son mucho más directos. Y el pragmatismo de los hombres lo tendríamos que aprender nosotras porque evita muchos conflictos, pero también es verdad que la diplomacia se basa en ciertas habilidades de manejo indirecto.