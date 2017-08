«En Portugal la danza contemporánea está muy presente, en España la lucha es agreste» El bailarín madrileño Carlos Pinillos, residente en Lisboa desde hace 16 años. :: díaz uriel Carlos Pinillos Bailarín principal de la Compañía Nacional de Ballet de PortugalCarlos Pinillos y su compañera, Filipa Castro, participan hoy en Margen Danza con una coreografía de Mauro Bigonzetti ESTIBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Jueves, 17 agosto 2017, 23:56

El festival Margen Danza despide hoy su segunda edición con dos estrellas de la Compañía Nacional de Ballet (CNB) de Portugal, la pareja -en lo profesional y en lo personal- formada por Filipa Castro y Carlos Pinillos. En esta ocasión dejan al margen los grandes auditorios y teatros en los que acostumbran a bailar para trasladar su danza al césped del Ebro y al gran público de Logroño.

-Nos visitan con una coreografía muy potente, 'Cantata' de Bigonzetti. ¿Por qué esta pieza?

-Tanto Filipa como yo opinamos que existe una gran deuda con el público para hacer más accesible la cultura a todo el mundo, y la propuesta de Samuel Retortillo (director de Margen Danza) con este festival va al encuentro de esta idea. Cuando nos propuso venir pensamos enseguida en 'Cantata' porque es una pieza que está hecha con música tradicional napolitana y, ya que queríamos acercar la danza a la gente y a la calle, qué mejor que una obra inspirada en las gentes y calles de Nápoles.

-Una propuesta muy mediterránea.

-Sí, además está llena de simbolismos. Fue una de las últimas obras que hizo el Ballet Gulbenkian (la más importante compañía portuguesa del siglo XX). Se estrenó en Lisboa en el 2001 y fue un encargo de su directora al coreógrafo Mauro Bigonzetti, quien se inspiró en el barrio de la Alfama porque Lisboa le recordaba mucho a Nápoles.

-Luego tiene mezcla mediterránea y atlántica, como usted, que nació en Madrid (1977) y reside en Lisboa.

-Es como yo. La verdad es que Lisboa está hecha con un poco de todo, es lo que yo encuentro tras 16 años viviendo allí. Me recuerda a muchas otras ciudades en las que he estado y he bailado, es muy especial. Y Portugal es un país que, pese a estar tan próximo a nosotros, tiene muchas particularidades que desde este lado desconocemos. Y eso es algo que trasladamos en nuestra danza.

-¿Ha influido Portugal en su modo de bailar?

-Sí, muchísimo, porque la danza contemporánea en Portugal ha tenido un recorrido, en mi opinión, más constante y regular que en España. En nuestro país ha habido momentos muy interesantes, de mucha efervescencia, pero al mismo tiempo fugaces. Tengo la sensación de que, cuando algo va a cuajar, hay una necesidad inmediata de diluirlo y comenzar con otra cosa, y no lo entiendo. En Portugal, una sociedad más consevadora que la nuestra, son muy serios en muchas cosas; cuidan mucho lo que es de ellos y han construido. Hay una cierta consistencia a nivel de lenguaje contemporáneo y, pese a que Filipa y yo tenemos una base clásica, lo que el lenguaje contemporáneo nos ha aportado ha enriquecido mucho nuestro abanico de registros a la hora de interpretar piezas incluso clásicas. Los estilos contemporáneos están muy presentes en Portugal y el público los demanda muchísimo, y en España no lo veo tanto así, me parece una lucha más agreste.

-De hecho, en la Compañía Nacional de Portugal bailan todo tipo de géneros.

-Clásico, neoclásico, contemporáneo... y ahora voy a hacer una creación con Israel Galván, con lo cual voy a aventurarme con algún palo del flamenco. Piensa que los veinte años del Ballet Gulbenkian bajo la dirección artística de Jorge Salavisa, que pasó del clásico al contemporáneo, fue un periodo muy arrojado, arriesgó muchísimo y se educó muchísimo al público y a toda la herencia de creadores y bailarines.

-¿Pese a bailar tantos 'palos', tiene debilidad por algún género o pieza concreta?

-Más que de géneros hablaría de piezas. La más fuerte que he interpretado, allá en Portugal, es 'Pedro e Inés' de Olga Róriz, que vendría a ser como Los amantes de Teruel en versión portuguesa. Tenía 24 años y fue mi primer contacto con la danza-teatro, donde me aventuré a hacer otras cosas que no fueran clásico. Disfruté muchísimo y todavía no ha habido nada que lo haya superado.

-¿Compartir escenario con su mujer (Filipa Castro) tiene más ventajas que inconvenientes?

-Es complejo pero aprendes mucho porque para conseguir trabajar con tu pareja, y más en una disciplina tan exigente como la danza, tienes que sincronizar la percepción individual de cada uno. El principio fue muy difícil, pero luego aprendimos a trabajar y eso nos ha ayudado mucho no sólo en el trabajo sino para la vida; nos ha unido muchísimo, más de lo que nunca hubiera imaginado.

-Cuando bailan juntos, ¿llegan a trasladar su vivencia personal al escenario?

-Sí, es inevitable. Hay una organicidad, una complicidad imposible de esconder. De hecho, siempre que bailamos la gente nos comenta que se nota que somos pareja.

-¿Coreografiar entra en sus planes?

-No. He podido intervenir ayudando a alguien y tengo una pequeña pieza de cinco minutos, pero nunca me lo he planteado como tal. No descarto que lo haga en el futuro, pero de momento tenemos una agenda muy completa para bailar y no soy muy de pensar lo que haré mañana.

-¿Qué le debe a su maestro, a Víctor Ullate?

-Uf! Es muy difícil responder, porque si dijese que todo resultaría muy folclórico. Pero por la forma en la que entiendo la danza y cómo empiezo cada día de trabajo, tengo plena noción de que en gran parte se lo debo a él. De hecho, tengo el convencimiendo de que estar en puertas de los 40 años y ser de los pocos bailarines de aquella generación que todavía estamos sobre el escenario, mucha culpa de eso la tiene mi maestro. Pero no por lo que me enseñó, sino por la forma en cómo me lo transmitió y cómo amaba este arte.