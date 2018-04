De portadas clásicas de la discografía a logos e identidades para las grandes firmas

Aquellas primeras portadas de discos que Paula Scher diseñó en los años 70 para CBS Records, concretamente para artistas como Eric Gale o Leonard Bernstein entre otros muchos, hoy son joyas de coleccionismo. En la década de los 80, en la que funda Koppel y Scher, su aproximación ecléctica a la tipografía logró ser muy influyente. Y en los años 90, en los que se une a Pentagram como socia, establece una simbología totalmente nueva en el ámbito de las instituciones culturales gracias a su identidad para el Public Theater.

A partir de ahí, Microsoft, Coca-Cola, The New York Times Magazine, The Museum of Modern Art, The Metropolitan Opera o New York City Ballet figuran entre las numerosas marcas para las que ha creando imágenes de identidad y branding, promociones, gráficos, packaging...

A sus setenta años, Paula Scher continúa ideando, diseñando y marcando la pauta en su terreno. Considera que «el diseñador gráfico tiene un talento especial, el talento de ver algo antes que el resto». Y explica su función con una metáfora. «Si en una fiesta todas las mujeres visten de negro, todas van a querer vestir así a no ser que una quiera destacar con un vestido rojo. En el caso de las empresas y las corporaciones, todas quieren ser parecidas, todas quieren llevar un vestido negro, pero mi trabajo es el de diferenciarlas. Yo quiero que lleven un cinturón rojo o un buen par de pendientes. Es mi trabajo hacerles ver que, dentro de ser parecidos, hay que ser diferentes; tengo que hacer ver al cliente la diferencia y para ello hay que empatizar. Y si la relación es buena se pueden hacer cosas fantásticas».

Pero a empatizar no se aprende en las escuelas de diseño. «Es difícil que el alumno lo entienda completamente porque es algo que no puede experimentar en la realidad. Por eso en mis clases les encargo trabajos reales donde tienen que investigar sobre bancos, compañías de energía, teatros... dentro de su contexto y les hago entrar en contacto con sus clientes de una forma ficticia».