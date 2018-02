«Pondría a House a dirigir el país» Fernando Jerez trajo a España la serie 'House'. :: R. C. Haría un 'remake' de 'Anillos de oro'. Cree que 'Juego de Tronos' no debería acabar nunca. Se arrepiente de haber dejado escapar 'Mujeres desesperadas' MIKEL LABASTIDA Sábado, 3 febrero 2018, 23:24

Acumula cargos porque además de director del canal #0 lo es también de contenidos de entretenimiento de Movistar. Y aún así tiene tiempo para ver series. Aunque, claro, Obama era presidente de Estados Unidos y no se perdía ni una, así que... Jerez entra en esta sala de interrogatorios -que no es oval- para confesar sus placeres seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Soy culpable, he perdido la perspectiva entre lo que es trabajo y ocio. Pero me da mucho placer...

«'La Peste' es la mejor serie que se ha hecho en nuestro país, una genialidad»

- Revele la fórmula de éxito: ¿Qué debe tener una buena serie para enganchar?

- Ser buena, ser honesta, tener personalidad.

- Confiese, ¿de qué hallazgo seriéfilo está más satisfecho?

- Allá por el 2006... ¡'House'!

- Es cierto, usted trajo a España al doctor... Bueno, ¿y qué serie se le escapó y siempre se arrepintió?

- 'Mujeres desesperadas', sin duda.

- ¿Y cuál le ha dado más alegrías?

- 'Perdidos'. Comprarla desde la temporada cuarta y poder emitir su final en simultáneo con Estados Unidos es de las cosas más bonitas y que más he disfrutado en mi vida profesional.

- El invierno se ha acercado y necesitamos nuevos títulos para ver. Recomiéndeme.

-'La Peste', sin ninguna duda. Es la mejor serie que se ha hecho en nuestro país. Una genialidad. Y 'Rise', preciosa serie que se estrena en marzo (en Movistar, por supuesto). Me han encantado las tres temporadas de 'The Fall'. Y deseando que llegue 'Luther' con nuevos episodios.

- Ya me está colando la promoción... ¿Qué tienen que envidiar las nuevas series de Movistar a las americanas?

- Nada, solo años de experiencia en una industria muy madura. El talento en las nuestras está optimizado al 120%.

- ¿Y las americanas a las de Movistar?

- Ellos hacen cientos al año. Nosotros vamos por la cuarta... Pero seguro que les podríamos enseñar mucho sobre cómo aprovechar todos los recursos al máximo.

- Hablando de entresijos de la tele, ¿cuánto de verídico tiene lo que sucede en 'Unreal'?

- La realidad supera la ficción en este caso...

- Imagine un biopic de su vida, ¿qué actor podría interpretarle?

- Soy demasiado secundario. Sería como mucho un buen figurante disfrutando del rodaje.

- ¿Con qué personaje se iría de viaje?

-Con el hermano de Laura Linney en 'The Big C', lo pasaríamos bien.

- Se va de cena y comparte mesa con Carrie de 'Homeland', ¿qué le gustaría preguntarle?

- ¿Qué vino blanco le gusta más? Tipo de uva, ¿americano o europeo? Esas cosas...

- Vamos a las urnas: ¿A qué personaje de una serie de ficción le pondría a dirigir nuestro país?

- House de presidente y Wilson de vicepresidente. Necesitamos brillantez, inteligencia y mesura. Entre los dos harían un buen pack.

- Aunque la Navidad ha pasado, póngase generoso y regale series a las estrellas de su canal. ¿En cuál pensaría para Patricia Conde?

- La maravillosa 'The Affair'.

- Ahora que han anunciado que vuelve con su pareja televisiva más estable (Ángel Martín) le vendrá muy bien. ¿Y a Buenafuente y a Jon Sistiaga?

- 'Catastrophe' para Andreu y a Jon, sin duda, 'The Good Fight'.

- ¿Qué cabecera merece, según usted, estar en un museo?

- La de 'A dos metros bajo tierra', un prodigio que marcó una época.

- No tema, pero siempre hay que estar prevenido: ¿Qué haría si se enfrentase a una invasión zombi como la de 'The Walking Dead'?

-Descargarme un montón de series en mi app de Movistar. Empezaría por 'La Zona'. Y marcharme a un pueblo de Cantabria, allí no llegan seguro.

-Le voy a dar alguna idea para próximos proyectos. Piense en alguna serie clásica española, ¿cuál merece un remake?

- 'Turno de oficio' o 'Anillos de oro'. ¡Una de abogados en España ya!

- Decántese por una Feud: ¿Betty Davis o Joan Crawford?

- Siempre Betty Davis. Joan Crawford me estomaga un poco, lo siento...

- ¿Cómo pondría punto y final usted a 'Juego de Tronos'?

- 'Juego de Tronos' no debería acabar nunca.

-Y puestos a hablar de finales, ¿cuál le causó más trauma?

- Sofía zombi saliendo del granero en el final de la primera parte de la segunda temporada de 'The Walking Dead'. Es un momentazo de la tele de los últimos tiempos. O Jack diciendo a Kate «We have to go back» (Tenemos que volver) en el final de la tercera de 'Perdidos'. Sublime.