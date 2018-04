La poesía como forma de existir César Antonio Molina, ayer en las Jornadas de Poesía en Español. :: justo rodríguez «La cultura crea seres libres; eso es lo que hace la democracia y, si no la defendemos, la perderemos», advierte el poeta y gestor culturalEl exministro César Antonio Molina leyó 'Calmas de enero' en las XX Jornadas de Poesía J. SAINZ LOGROÑO. Miércoles, 18 abril 2018, 00:06

'Nadie que se encuentre como en casa está en casa.' Las contradicciones de los mortales son paradojas en boca del poeta. César Antonio Molina, poeta y político, es, por esa doble condición, la paradoja personificada. Pero no hay contradicción ni sinsentido en ello, sino coherencia irrenunciable, porque, si bien la política puede ser (y suele serlo) terriblemente prosaica, la poesía casi nunca es del todo apolítica. Y, en su caso, ambas están profundamente unidas; como dos expresiones de una misma certeza vital: «La cultura es la mejor manera de existir; nunca estás solo».

César Antonio Molina (La Coruña, 1952) participó ayer en las XX Jornadas de Poesía en Español. Le precedía, como un perro callejero al que un día das pan por misericordia, su fama de exministro. Antes había sido también profesor de literatura en la Universidad Complutense y en la Carlos III, periodista y director de suplementos de cultura de Diario 16 con Pedro J., así como director del Círculo de Bellas Artes de Madrid y del Instituto Cervantes. Zapatero lo empleó como ministro de Cultura un par de años (entre 2007 y 2009) hasta que quiso, según se cuenta, una persona 'más austera y glamurosa' (Ángeles González-Sinde). Le subestimaba en ambos casos el presidente socialista, porque Molina personifica igualmente la combinación de contención y elegancia como gestor cultural. También como poeta.

Como poeta volvió a Logroño a leer poemas de 'Calmas de enero', el último de sus muchos poemarios. Desde 'Épica' (1974) nunca ha abandonado la poesía. La suya. «Siempre he intentado ser fiel a mí mismo -afirmó-. Nunca he tenido interés en pertenecer a ninguna generación, sino en hacer mi obra, del género que fuera, a mi manera (...). La crítica hay que repensarla. Hay que estudiar a cada poeta libre e individualmente, no por décadas o grupos como si esto fuera una verdulería o un mercado de la poesía». Por encima de cualquier corriente, Molina se siente contemporáneo de san Juan de la Cruz del mismo modo que opina que «el verdadero Banco de España es el Museo de Prado». La educación y la cultura, su mayor tesoro.

«Hay muchas ideologías totalitarias que no quieren que seamos cultos»

Y, por ser poeta siempre comprometido con la estricta misión de la cultura, habló también como político: «Nuestra sociedad -dijo- tiene la tendencia de destruir lo culto, a calificarlo como elitista. Pero ya vemos a dónde vamos con los populismos. Es mentira que la cultura sea elitista. La cultura es la defensa de la libertad. No hay mayor libertad que el saber y el conocimiento. Hay muchas ideologías totalitarias que no quieren que seamos cultos. No ahora, siempre. La cultura y la civilización crean seres libres. Eso es lo que hace la democracia. Por eso debemos luchar. Porque solo la democracia nos hace libres. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que o defendemos nuestras democracias o sabe Dios qué pasará. O lo hacemos o los fantasmas del pasado volverán. Y si no las defendemos, las perderemos».

Poeta y político, «en ningún lugar y en todos al mismo tiempo», César Antonio Molina parece extranjero en todas partes. Alguien que paradójicamente, con todo el sentido de la absurda existencia, se pregunta: '¿cuándo podré volver a casa?' Y acaso su única patria posible e imposible sea la poesía. «La cultura no es un peso, es la salvación».