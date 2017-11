La Piedad de Casalarreina se lava la cara Un operario de los trabajos de restauración durante el montaje del andamiaje en la fachada del monasteruo de Casalarreina. :: D.M.A. Arrancan las obras de restauración del archivo de salterios y del pórtico del monasterio de Casalarreina, atacado por las humedades DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 27 noviembre 2017, 20:44

Es el más grande de la zona Norte de España, el primero del país que fue inaugurado por un papa, está declarado Bien de Interés Cultural como Monumento Histórico-Artístico, con más de 500 años de antigüedad, es una joya plateresca y, sin embargo, continúa siendo uno de los grandes desconocidos en La Rioja. Sus visitantes son en su mayoría turistas foráneos y expertos que acuden a Casalarreina expresamente a conocer el templo. El monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, del siglo XVI, se describe como de «estilo Reyes Católicos», cuenta con una iglesia gótica y su convento lo habitan una docena de monjas dominicas contemplativas.

Como curiosidad, dispone de tres hectáreas de terreno de cultivo en las que, sobre todo, se planta remolacha y una de sus extensiones, la que antaño ocupó el colegio de San Nicolás, es la Hospedería Señorío de Casalarreina, donde se rodó un capítulo bochornoso del 'reality-show' 'I love Escassi' patrocinado por el Gobierno de La Rioja con 2.000 euros. Afortunadamente, el criterio de inversión ha cambiado y ahora la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación va a invertir 111.159,07 euros en la restauración del monasterio de Casalarreina con unas obras centradas en las cubiertas del pórtico y laterales, la eliminación de humedades de la fachada norte y la rehabilitación de la estructura de forjado.

Esta misma semana se han colocado los andamios en la fachada para iniciar los trabajos, que se están realizando bajo supervisión arqueológica y por medio de un proyecto realizado por el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del Gobierno de La Rioja. «Cuando tomamos posesión del cargo recorrimos los monasterios y edificios con importancia patrimonial de toda La Rioja», apunta la consejera del Gobierno de La Rioja Leonor González Menorca. En concreto, en Casalarreina, «lo recorrimos tanto interior como exteriormente y valoramos la intervención en la portada porque sufre patologías provocadas por las humedades, así que comenzamos a trabajar y analizar la obra desde el punto de vista arquitectónico, y es muy importante porque es un monasterio muy antiguo», explica González Menorca.

«La acción del tiempo y de agentes externos ha provocado el deterioro de las cubiertas del pórtico» Sobre las obras de restauración...

«Hablamos con las monjas que habitan el convento y están encantadas porque las humedades también afectan al interior» Sobre la habitabilidad...

Para el Gobierno de La Rioja, el edificio es una de las obras más relevantes de La Rioja en el ámbito de la arquitectura religiosa. «La acción del tiempo y de agentes externos, como la influencia directa del agua de lluvia, hielo y cambios de temperatura, han provocado el deterioro de las cubiertas del pórtico y laterales del templo», informa el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico. El interior del monasterio de la Piedad es hermoso, su claustro, perfecto; y desde el exterior imponen sus dimensiones. Llaman la atención sus humedades, una faja verde de musgo que rodea la cara norte, la más fría, y también ramas y plantas que han crecido en el tejado, así que las obras son necesarias «para asegurar la óptima conservación y drenar las humedades».

Según informa la Dirección General de Cultura, primero se procederá a la restauración de las cubiertas de la nave lateral del Evangelio, del archivo de salterios y del pórtico, «sustituyendo la estructura podrida y colocando una lámina impermeable bajo teja en todos los faldones intervenidos»; después, se sustituirá la viga central del forjado de techo del archivo de salterios y se ejecutará el drenaje en la fachada noreste, incluido todo el pórtico; para, finalmente, recolocar la iluminación ornamental en cubiertas y suelo. Leonor González Menorca alaba el «trabajo fantástico de Patrimonio» puesto que «el paso del tiempo y la erosión habían provocado deterioro».

No son las primeras obras de restauración que se realizan en la Piedad, en el 2011 el Ministerio de Cultura ya promovió la rehabilitación de la cubierta y del patio castellano, invirtiendo 330.000 euros. Y tras la actual intervención todavía quedarían más por realizar, sobre todo en el interior del monasterio, en su suelo, y que contempla a futuro la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. De momento, éstas eran más urgentes. «Queríamos salvaguardar la portada, quitar las humedades, porque, si no, no tendría sentido esta obra. Hablamos con las monjas que habitan el convento y están encantadas porque las humedades también afectan al interior del templo y la conservación del monasterio también supone mejorar su condición de habitabilidad», expone Leonor González Menorca.