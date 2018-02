Nadie pidió prisión por una denuncia anterior para el hombre que intentó matar a su pareja

El detenido por empujar a su expareja desde un tercer piso en Sagunto (Valencia) tenía una orden de alejamiento desde el 28 de junio porque la mujer denunció varios episodios de violencia machista, pero el juez no lo envió a prisión porque no lo pidieron ni Fiscalía ni el abogado de la víctima. En aquella ocasión, el juez, que le imputaba un delito de malos tratos, le impuso la prohibición de residir o acercarse a Sagunto, tal y como solicitaron el fiscal y la acusación particular. Pero no la prisión, como señala un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal recuerda que si las acusaciones no solicitan cárcel el juez no puede acordarlo, por lo que quedó en libertad.

En cuanto al último suceso, agentes de la Policía Nacional detuvieron a J. L. S. S. en la madrugada del viernes tras arrojar a su expareja por la ventana en presencia de la hija de ambos, menor de edad, según informó la Jefatura Superior de Policía. La mujer fue atendida consciente y con una herida abierta en la cabeza, ya que cayó en un tejado de uralita situado en el primer piso que amortiguó el golpe.