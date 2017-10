Tom Petty, adiós a una de los grandes leyendas del rock americano

Madrid. La desaparición del carismático rockero estadounidense Tom Petty deja huérfanas a varias generaciones de artistas que un día empuñaron la guitarra para cantar a las injusticias, para protestar contra las guerras o para, simplemente, hablar de la vida. Petty, de 66 años, sufrió el domingo una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de Malibú (California). Trasladado con vida al hospital UCLA de Santa Mónica, el músico falleció el lunes por la tarde. Días atrás había concluido la gira con su banda The Hertbreakers para celebrar los 40 años de la legendaria formación.

Superventas en Estados Unidos, menos conocido por el público en general en España, fue un creador y precursor que aunó los ritmos más country con el blues, el folk y el rock and roll. Suyos son temas legendarios como 'Free fallin', 'American Girl', 'Don't Come Around Here No More' o 'I Won't Back Down'. Precisamente este último se convirtió en un himno tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Petty comenzó su carrera con grupos como The Sundowners, The Epics y Mudcrutch, en los que estaban Mike Campbell y Benmont Tench. Junto a ellos formó en 1976 la mítica banda Tom Petty & the Heartbreakers. El primer álbum, que llevaba el nombre del grupo, tardó un año en alcanzar el éxito en EE UU. El segundo álbum 'You're Gonna Get It!' (1978) les reportó su primer disco de oro, y un año más tarde consiguieron un disco de platino con el sencillo 'Refugee' de su álbum 'Damn the Torpedoes '(1979).

Catapultados al éxito, Tom Petty y su banda se cruzaron un día con Bob Dylan. El encuentro hizo que acompañara al hoy premio Nobel de Literatura durante una gira mundial. De esa amistad nació la megabanda Traveling Wilburys, en la que junto a Petty y Dylan figuraban artistas de la talla de Jeff Lane, George Harrison y Roy Orbison. La muerte de este último truncó el futuro de una banda que produjo dos discos de leyenda.

Petty también realizó trabajos en solitario, lo que se tradujo en tres álbumes, colaboró con otros artistas, pero nunca dejó de lado a sus amados Hertbreakers. En el camino quedaron dos premios y diez nominaciones a los Grammy con su banda, así como otro Grammy con los Traveling Wilburys.