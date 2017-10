«Era una persona sencilla, muy maja», afirma Mariano Moracia En el Café Moderno, con el apoyo del restaurante La Merced, se rodó una de las escenas de la primera película de Luppi como director D. M. A. LOGROÑO. Sábado, 28 octubre 2017, 00:17

Federico Luppi y Susana Hornos regresaron a La Rioja en el 2015 para trabajar, aunque entonces como actores protagonistas de la obra de teatro 'El reportaje' de Hugo Urquijo, que se representó en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño. «La cultura es un arma más necesaria que cualquier ejército», declaró el actor a este periódico en una entrevista con motivo de la función en la que encarnaba a un general del Ejército del dictador argentino Videla. El último proyecto juntos del matrimonio fue la obra de teatro 'Las últimas lunas', dirigida por Susana Hornos y estrenada el año pasado en Argentina.

El trabajo artístico más recordado en La Rioja, sin duda, es la película 'Pasos', no sólo porque cuenta con escenarios de nuestra región sino porque en ella también participaron muchos extras riojanos. El Café Moderno de Logroño, por ejemplo, es uno de los escenarios emblemáticos no sólo de esa sino de otras películas como 'Calle Mayor' y 'Los muertos no se tocan, nene'. Su gerente, Mariano Moracia, recibía ayer la noticia con pena y aseguraba tener «grandes recuerdos» tanto del rodaje de 'Pasos' como del propio Luppi. «Le gustó mucho este local, ya había venido antes y también vino después, decía que le recordaba a los clásicos cafés argentinos», recordaba ayer Mariano Moracia.

Una escena de 'Pasos' transcurre en el Café Moderno. Es una comida con una pareja como comensales. Moracia describe cómo fue. Era sábado y había una gran expectación. En el plano se veía el mirador hacia la calle, la plaza Martínez Zaporta. «Entonces estaba abierta La Merced y Lorenzo Cañas nos apoyó prestándonos algunas cosas que nos faltaban», cuenta Moracia, quien, al margen de la anécdota, unos momentos «muy bonitos y entrañables», declara que Federico Luppi era «una persona sencilla, muy maja».