«La perseverancia y el trabajo acaban teniendo recompensa. Hay que ser constantes»

Ya en el 2015 Verónica García-Peña, escritora alavesa que entonces residía en Logroño, resultó finalista del Premio Planeta 2015 por 'El ladrón de sueños'. Dos años después reside en Gijón lo ha vuelto a intentar y ha vuelto a ser finalista del Premio Planeta, esta vez con la novela 'La isla de las musas'.

-¿Qué le empujó a presentarse de nuevo al Premio Planeta?

-Es el más importante en lengua hispana y al acabar de escribir la novela me pareció que, tras la buena experiencia y resultado del 2015, debía volverlo a intentar. 'La isla de las musas' se merecía estar en certamen. Creo que la perseverancia y el trabajo acaban teniendo su recompensa. Hay que ser constantes y confiar.

-Y, de nuevo, ha resultado finalista. ¿Eso le alegra o lamente volver a quedarse 'a las puertas'?

-Me alegra muchísimo porque es un premio para mí. No es fácil llegar hasta ahí, sobre todo en una edición como la de este año donde se han batido todos los récords de participación. En esta ocasión, además, el resultado ha sido aún mejor que en el año 2015, pues he quedado no solo entre los diez finalistas de las 634 obras presentadas, sino en un estupendo cuarto lugar.

-La novela que quedó finalista en el 2015, finalmente, fue autoeditada. ¿Qué piensa o le gustaría hacer con esta nueva obra?

-Me gustaría que, tal y como ocurrió con 'El ladrón de sueños', que llegó a ser número uno en Amazon durante meses y todavía se mantiene entre los más vendidos de misterio histórico de ficción, sea muy leída. Contemplaré todas las opciones posibles y optaré por la que mejor trate y mime la obra.

-Dice usted misma de su novela que «merece convertirse en realidad», ¿por qué?

-Porque es el deseo de cualquier buen escritor. Nos debemos a los lectores. No somos nada sin ellos y son ellos, precisamente, los que convierten las historias en realidad. Merece ser publicada para ser leída.

-¿De qué trata su nueva novela?

-Es una novela clásica de misterio y terror, ambientada en una isla gallega en 1936. Un escritor alcohólico y en horas bajas regresa a su Galicia natal para recuperar la inspiración que hace años perdió. Cuando retorna, se encuentra con una misteriosa mujer que le hará revivir esa ansiada inspiración...