El periodista Mikel Ayestarán gana el Premio Cátedra Manu Leguineche El corresponsal en Oriente Medio de este periódico agradeció la distinción desde el Kurdistán, donde cubre las reacciones al referendúm en la zona RAMÓN ALBERTUS Viernes, 29 septiembre 2017, 00:56

«El hombre que dormía con los zapatos puestos». Así ha definido en más de una ocasión el reportero Ramón Lobo a Mikel Ayestarán (Beasain, 1975), el corresponsal de este periódico que ayer ganó el V Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche' y le nombrará profesor honorífico de la Universidad de Alcalá (UAH).

La trayectoria del periodista vasco lo convierte en un referente en la cobertura de conflictos en Oriente Medio, donde trabaja desde hace once años. Ayer mismo agradecía las felicitaciones por el premio desde Erbil, ciudad en el Kurdistán (al norte de Irak) desde donde nos cuenta las reacciones al referéndum de independencia kurdo celebrado este lunes. «Celebro el Premio Leguineche con el jeque de los Kakaies», decía en un tuit. Y añadía: «En uno de los días más complicados desde que estoy en el Kurdistán me llega esta gran noticia y me acuerdo de 'El camino más corto'», refiriéndose al libro de Leguineche (fallecido en 2005).

En el fallo se destaca «su independencia, rigor, respeto a la verdad y defensa de la libertad de expresión». El premio está convocado por la Diputación de Guadalajara, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), la Fundación General de la Universidad y el Ayuntamiento de Brihuega.

El reportero ha escrito los libros 'Oriente medio, Oriente Roto'; 'Gaza, cuna de mártires' y 'Guerras de ayer y de hoy', junto al propio Ramón Lobo, en el que reflexionan acerca de su pasión: contar lo que ocurre en el mundo.