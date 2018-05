La periodista Alma Guillermoprieto, premio Princesa de Comunicación La periodista Alma Guillermoprieto, en México, en una imagen de 2016. :: Mario Guzmán / Efe Ha sido testigo directo de la historia de Iberoamérica en las últimas décadas para medios como 'The Guardian' o 'New Yorker' PACHÉ MERAYO Viernes, 4 mayo 2018, 00:44

Gijón. Firma Alma Guillermoprieto, así, todo unido, pero en realidad sus apellidos discurren en su identidad por separado. Ella es la periodista que ha visto en vivo y en directo los acontecimientos más cruentos y trascendentales de América Latina en las últimas décadas. Ayer, el jurado le otorgó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Quiso ser bailarina. De hecho lo intentó. Viajó desde su México natal a Estados Unidos para afianzar su carrera. Pero no pudo ser. Lo intentó luego en Cuba dando clase de danza, y allí, a la vera de Fidel Castro y de su revolución, descubrió la sensación de contar las cosas que pasaban y veía y sentía. Por eso decidió convertirse en periodista. Nacida en 1949, a punto de cumplir 69 años, los celebrará este mismo mes de mayo (el 27), empezó su carrera en los setenta. Justo en 1973 abandona la danza. Y hoy, cuatro décadas después, es considerada una sólida representación de «los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea».

Así lo dijo el presidente del jurado, el académico Víctor García de la Concha, que al dar lectura al fallo del jurado subrayó no solo la larga trayectoria de Guillermoprieto, sino «su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica». A su «escritura clara, rotunda y comprometida» también se refiere el documento que la hace tomar el testigo de Les Luthiers en este galardón, el segundo que adopta identidad en esta XXXVIII edición de los Princesa de Asturias.

Ha escrito en 'The Guardian' sobre la insurrección nicaragüense «con lo justo para sobrevivir», ha contado en alguna otra ocasión, y en el 'Washington Post', donde narró la masacre de Mozote, en El Salvador. La supervivencia y las dificultades han formado casi siempre parte de su día a día. Alma Guillermoprieto ha puesto muchas veces en peligro su propia vida para convertirse en testigo directo de la historia de Iberoamérica.

Ha sido jefa para América del Sur de 'Newsweek' y ha escrito reportajes para 'The New Yorker' y 'The New York Review of Books'. En los 90 contó la guerra civil colombiana, reveló actividades de Sendero Luminoso y escribió sobre las secuelas de la guerra sucia en Argentina y sobre la Nicaragua post sandinista. Reportajes que acabó llevando a las páginas de un libro, 'Al pie del volcán te escribo', considerado «un retrato clásico de la política y la cultura de América Latina durante la década perdida».