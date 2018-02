Pepitas de Calabaza edita un libro sobre el arte del insulto escrito por dos arnedanos LA RIOJA Sábado, 17 febrero 2018, 01:04

logroño. Escribió el gran Rafael Sánchez Ferlosio: «El insulto fue la forma más primitiva, originaria, de la diplomacia, en la medida en que esta es el arte de resolver por acuerdos de palabra lo que podría llevar a conflictos armados». La editorial riojana Pepitas de Calabaza acaba de publicar el libro 'Insultario', un original texto escrito a cuatro manos por dos naturales de Arnedo y que abunda en la elegancia y el saber estar del insulto.

Los autores de tan original ensayo son el escritor y profesor Ángel María Fernández y el albañil José Antonio Ruiz Gracia, ilustrado por Carmelo Bayo Calvo.

Este libro, que navega entre la reflexión irracional y el exabrupto sofisticado, sin olvidar el aliento de la ofensa elaborada ni el pálpito de la maldición laica, es un compendio que encierra todo el arte del insulto: clase, elegancia, saber estar... «No olvidemos que el insulto es un arte que hay que cultivar con el mismo cariño y el mismo mimo con que se trabajan las enemistades», aseguran los autores. Porque 'Insultario' es un manual de autodefensa. Un arma orientativa y juguetona para que ninguna de las ofensas cotidianas quede sin respuesta.

Y para ejemplo, estos insultos tan elegantemente trenzados por estos dos arnedanos. «Te daría hostias de dos en dos hasta que fueran impares», que le diría un padre a un hijo tras intentar enseñarle matemáticas; o más sutiles, «cómo te gusta presumir de ignorante», «desde las ocho de la mañana bebiendo pacharán en el bar y diciendo que la juventud está echada a perder... Claro que un mundo mejor es posible, pero te tienes que ir a la mierda» o «a veces me tengo que decir a mí mismo 'pero, Paco, céntrate'. Y yo no me llamo Paco».