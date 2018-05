PENTECOSTÉS 'Pentecostés', lienzo de Juan Bautista Maíno. / MUSEO DEL PRADO «¿Quién no espera que un día se le cumpla de golpe lo soñado? Mas el sueño no basta, ni la espera. Es preciso salir o que nuestro esperar sea tan vivo que parezca una marcha, una odisea llena de aventuras» IGLESIA Domingo, 27 mayo 2018, 00:50

Por soñar que no quede. Aunque hay sueños que no se cumplan nunca. O sueños que, al despertar, nos decepcionen con su legado triste. La vida está sembrada de promesas. Alguien sembró en nosotros que la dicha es posible, que está cerca, al alcance de la mano, como fruta atrayente. Pero, cuando creemos atraparla, las ramas se levantan y se alejan, dejándonos el alma desahuciada de aromas y sabores.

Y seguimos soñando. ¿Quién no espera que un día se le cumpla de golpe lo soñado, las felices promesas que surgieron de no se sabe dónde? Mas el sueño no basta, ni la espera. Es preciso salir, volar incluso, si queremos poder asir la presa, dar «a la caza alcance». O que nuestro esperar sea tan vivo que parezca una marcha, un viaje largo, una odisea llena de aventuras, encuentros imprevistos, cautas intimidades. Que el encontrar el fondo de uno mismo lleva toda una vida, roza con el misterio, linda con el amor de un Dios que nos habita y que nos habla siempre.

Escuchar, responder es el itinerario de lo humano. Abrahán escuchó y salió. Llevándose consigo lo esencial, lo verdaderamente imprescindible. Y se puso en camino a lo desconocido prometido: a una tierra ignorada y abundosa, a una fecundidad insospechada, imposible a sus fuerzas. Tras muchos avatares, su fe y su confianza le llevaron a tomar posesión de la promesa. Aunque no imaginó la magnitud del cumplimiento: la nueva tierra hermana, el pueblo universal, que sigue acrecentándose.

Jesús resucitado, antes de regresar al Padre, recordó a sus discípulos: «Aguardad la promesa que os hice de parte del Padre... dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo». (Hech 1,4-5). Lo hicieron, aguardaron comunitariamente. Que el Espíritu viene para todos y quiere vernos juntos, hermanados, dispuestos a morir en el empeño de hacer del mundo hogar de lo entrañable.

Pentecostés cumplió lo prometido y con creces. Y lo sigue cumpliendo, que no se agotó entonces, que no se agota nunca el Santo Espíritu. Aunque nos cueste verlo. Que estar tan a las claras, tan dentro de nosotros, tan en cada detalle, tan ungiéndolo todo como el aire, dificulta apreciar su honda presencia amorosa y unánime.

Nicanor Parra bien que lo advertía: «La presencia del Espíritu Santo /se percibe con toda nitidez /en la mirada de un niño inocente /en un capullo que está por abrir /en un pájaro que se balancea sobre una rama/ Dificulto que alguien pueda poner en duda /la presencia del Espíritu Santo /en un pan recién sacado del horno /en un vaso de agua cristalina /en una ola que se estrella contra una roca / ¡Ciego de nacimiento tendría que ser! ... / Lo difícil es saber detectarlo/ donde parecería que no está /en los lugares menos prestigiosos /en las actividades inferiores /en los momentos más desesperados / Ahí falla el común de los mortales / ¿Quién podría decir que lo percibe /en los achaques de la ancianidad /en los afeites de las prostitutas /en las pupilas de los moribundos? / Y sin embargo también está ahí /pues lo permea todo como el sodio / ¡que lo digan los Padres de la Iglesia! / Arrodillémonos una vez más /en homenaje al Espíritu Santo /sin cuyo visto bueno nada nace ni crece /como tampoco muere en este mundo».

¡Descalcémonos, sí! Que es sagrado el misterio que pisamos: el Amor infinito. ¿Qué hacer sino gozarlo, agradecerlo, disponerle aposento permanente, respirarnos en Él y compartirlo, para que por nosotros -manos, boca, pies, ojos ofrecidos- llegue hasta los rincones más recónditos, a los más olvidados corazones?