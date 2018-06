Pasarlo de miedo en San Bernabé El concejal Miguel Sáinz, con los organizadores. :: / JUAN MARÍN El juego 'Survival zombie' espera reunir mil jugadores los días 9 y 10 de junio en Logroño DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Lunes, 4 junio 2018, 22:54

La ambientación renacentista de las próximas fiestas de San Bernabé servirá como escenario para la tercera edición de 'Survival zombie' en Logroño. El juego, que consiste en una especie de «gymkana deportiva de temática 'zombie'», se celebrará a partir de las 23 horas del sábado 9 de junio en la capital riojana, por lo que se desarrollará «más allá del horario festivo porque hasta las 6 horas no se acaba», explicó ayer en la rueda de prensa de presentación del acto el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz.

«Este año contamos con un guión lo más ajustado posible a los acontecimientos históricos, los escenarios van a ser diferentes, se va a salir del centro de la ciudad, expandiéndolo», advirtió Miguel Sáinz, destacando que «Logroño va a ser invadido por 'zombies' renacentistas». «Logroño, al menos su casco histórico, cambia por completo en San Bernabé, se viste de largo y este año recibe una visita 'agradable', la de los 'zombies'», declaró el edil logroñés.

La inscripción al evento se puede realizar en la tienda La Frikilería por 22 euros o por 30, a través del portal de Internet Entradium.es. Las productoras Elucubración y Deacero son las encargadas de poner en marcha 'Survival Zombie', actividad que ya se ha celebrado en más de 190 ocasiones en ciudades de toda España y América con más de 200.000 jugadores en total. «Cambiamos de fecha [antes se había celebrado en la previa de San Mateo] para intentar que se apunte más gente, esperamos unos mil», informó ayer Diego de la Concepción, director de un juego que describió como «ocio alternativo puro en el que el alcohol está prohibido».

El evento puede durar siete horas y no cuenta con límite de edad para sus jugadores, aunque los menores de 14 años deben participar acompañados de un adulto y los menores de 18 años con una autorización. «A partir de los 18 cada uno es responsable del apocalipsis en el que se mete», bromeó Diego de la Concepción. Los veinte primeros en completar el juego como supervivientes recibirán como recompensa una inscripción para un evento similar. «Se les premia con la devolución del importe de esta manera, aunque no queremos fomentar la competitividad para que no haya trampas, lo importante es el espíritu de compañerismo», subrayó el director de 'Survival zombie'.