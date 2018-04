PASAR «Así pasó Jesús por esta vida: haciendo el bien. Sensible a cuanto a su alrededor acontecía, Él iba sembrando como trigo su palabra, partiendo y compartiendo su corazón con todos, guardando sus abrazos predilectos para el más abatido, hundido, pobre» VICENTE ROBREDO GARCÍA Sábado, 7 abril 2018, 21:44

Que aquí estamos de paso es evidente. Por más que persigamos la quietud, la permanencia, el río del vivir nos va llevando, lo queramos o no. Esto está decidido, no se vota. Lo cantaba Machado: «Todo pasa y todo queda/ pero lo nuestro es pasar...».

Lo nuestro es pasar: del seno de la madre al aire libre, del infante al adulto (a veces bruscamente, que la crueldad de la vida nos expulsa del paraíso de la niñez sin contemplaciones); del trabajo al retiro, del otoño al invierno.

Y pasamos de curso; y del pueblo a la ciudad, de la noche a la aurora, de la euforia al desánimo. Y, como los hebreos, pasamos de la esclavitud a la libertad; y a pie enjuto, como ellos, el Mar Rojo, o como los egipcios y sus carros siendo pasto del mar. Y cruzamos estériles desiertos y fecundas promesas. Que el éxodo es constante y lo nuestro es pasar.

Pero hay modos y modos. Que puede uno pasar indiferente ante el gozo o la pena del hermano, o hacerlo estando atento, gozándose o doliéndose con él. Puede uno anestesiarse ante lo injusto o implicarse en la búsqueda armoniosa de la justicia y de la paz. Puede ser un guijarro en el camino o fuente de agua fresca que acompaña y alienta.

Así pasó Jesús por esta vida: haciendo el bien. Sensible a cuanto a su alrededor acontecía, Él iba sembrando como trigo su palabra, partiendo y compartiendo su corazón con todos, guardando sus abrazos predilectos para el más abatido, hundido, pobre.

Y así pasó Jesús del mundo al Padre. Como había vivido, amando hasta el extremo más extremo; que en el amor no hay límite: «Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo» (Jn 13,1). Hasta el último aliento, hasta el último instante. Para que no quedara un solo instante sin ungir con su entrega, para que no quedara un solo aliento sin ungir con su amor. Y así nos lo dejó como tarea, misión antes de irse: «Amaos como Yo os he amado» (Jn 13, 34). ¿Más generoso modo de pasar?

Dice León Felipe: «Aquí vino... / y se fue. / Vino, nos marcó nuestra tarea / y se fue. / Tal vez detrás de aquella nube / hay alguien que trabaja / lo mismo que nosotros, / y tal vez / las estrellas / no son más que ventanas encendidas / de una fábrica / donde Dios tiene que repartir / una labor también».

Se fue, mas no del todo. Solo lo suficiente para seguir estando con nosotros sin restarnos un ápice de nuestra libertad; para arder en nosotros sin quemarnos, para hacer de nosotros los testigos de su resurrección: «Sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).

El concilio Vaticano II recogía el testigo: «El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia del hombre de nuestro tiempo, sobre todo del pobre y afligido, son el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los discípulos de Cristo; y nada verdaderamente humano acontece que no encuentre eco en su corazón». Ser eco de la risa y del sollozo, del duelo y la esperanza de todo ser humano, sin distinción, distancia, ¿no es hermosa manera de pasar?

Como afirmaba Juan: «Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos» (1 Jn 3,14). Esta es la Pascua, el paso. Si aún no nos amamos, hemos andado poco, estamos todavía en el umbral.