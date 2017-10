PAÍS SOÑADO

U. También yo he perdido toda esperanza y también a mí me pesa infinitamente. Pero también me basta un solo instante para soñar una patria tan pequeña y tan hermosa, para saberme de la patria de Lorca y de Lluís Llach. La patria de Sílvia Pérez Cruz... Su extraordinario concierto 'Vestida de nit' recorrió los etéreos paisajes de esa tierra inmensa y minúscula que es la canción popular, que es también la patria de Enrique Morente, de Leonard Cohen y de Caetano Veloso; la misma de Joan Manuel Serrat y de tantos que nos llenaron de himnos el corazón cuando aún creíamos que todo era posible y que no habría fronteras ni ejércitos que pudieran detenernos. Qué sé yo: la revolución más humana, la república más justa, el anhelo común que habita en las canciones de amor, de libertad, de la vida y de la muerte... La otra noche lo recordamos. Viajando con Sílvia por peteneras gitanas, tonadas latinoamericanas de ida y vuelta, sones mediterráneos y aleluyas, hablando el idioma universal de la música, transportados en el vuelo de esa voz que no se detiene en aduanas, soñamos por un instante que todavía estamos a tiempo, que todavía es posible un país tan pequeño y tan abierto que quepamos todos.

Una primera canción fue suficiente para sumir el Bretón entero en deleite de noche mágica; despegando con la 'Estrella' de Morente que nos guía a ese lugar muy dentro del pecho capaz de llevarte por el mundo entero. Los hipnóticos y evocadores trances de melismas prodigiosos de Pérez Cruz suenan más instrumentales con quinteto de cuerda, pero los arreglos son brillantes y entre los seis intérpretes convierten cada canción en cántico espiritual que haría estremecer de orgullo el toque de Habichuela y el cante del maestro granadino.

El viaje hizo un periplo americano: 'Tonada de la luna llena', canción venezolana que Sílvia aprendió en un remoto lugar llamado Logroño; el romántico vals peruano 'Mechita' con el quinteto como arpa andina; el fado 'Estranha forma de vida' de Amália Rodrigues; 'Carabelas nada', un tango por el que mataría Fito Páez; un vitalista corrido para no llorar la muerte del amigo Terenci Moix; el alegre choro brasileiro de Luiz Gonzaga 'Asa branca'; y una versión de 'La lambada' sorprendente. Esta voz Midas convierte en oro todo lo que canta.

El viaje con Sílvia fue también vuelo desde la ligereza de su 'Ai, ai, ai' a las alturas celestiales del 'Allelujah' de Cohen. Hasta recalar como una vela latina en una playa mediterránea en 'Vestida de nit', la habanera de sus padres que la transporta muy lejos y la devuelve a casa.

Pero hay en esta mujer balsámica mucho más que gusto estético indiscutiblemente hermoso; hay también una rabiosa inquietud social y un compromiso evidentes en su repertorio como intérprete y en su criterio de autora. Una forma nueva de la antigua canción protesta brota de su voz desde un estricto sentido de belleza y verdad. Algo que se manifestó cuando muchos espectadores ovacionaron puestos en pie una primera vez 'No hay tanto pan', un clamor contra los que han dejado a tantos en la calle y a la mayoría, en la intemperie moral.

Más íntima fue la emoción de 'Corrandes d'exili', el conmovedor poema de Joan Oliver sobre los exiliados catalanes musicado por Lluís Llach y revivido con un dramatismo que, a dúo con el cello de Joan Antoni Pich, desgarra estas tinieblas que no cesan. Y el breve pero inolvidable encadenamiento a capella de la elegía 'Compañero', 'Pequeño vals vienés' y 'Abril 74'. Unas gotitas de Serrat, Cohen y Llach, unas perlas de Miguel Hernández, de Lorca y de Lluís... Unos instantes fugaces de luz de luna sobre mi pequeño país para apenas soñarlo. Y acabar, como el 'Gallo rojo' de Chicho, rojo de rabia frente al desencanto... ¡Qué desencanto!

Fue solo un sueño, un sueño del que despertaríamos a la mañana siguiente con ruido de mentiras viejas y los mismos golpes de siempre.