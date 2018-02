Los padres animan el Carnaval Carroza de animación sobre Eurovisión que abría el desfile. :: j.r. Las asociaciones de los centros Siete Infantes, Duquesa de la Victoria, Las Gaunas, Gonzalo de Berceo y Salesianos triunfan en el desfile DIEGO MARÍN A. Domingo, 18 febrero 2018, 00:56

Una puerta cerrada puede abrir otra. Ana Isabel Pérez, presidenta de la AMPA del CEIP Siete Infantes de Lara explicaba ayer, tras recoger el primer premio a la Mejor Comparsa del desfile de Carnaval organizado por el Ayuntamiento de Logroño que «se nos fueron las patronistas que hemos tenido siempre en el centro y pensamos en qué podíamos hacer, porque ni sabíamos hacer patrones ni coser». A veces dependemos demasiado de otras personas y, a veces, también, hay que sacar fuerzas de flaqueza.

Una profesora y madre del propio CEIP Siete Infantes de Lara animó a elaborar un disfraz con goma eva. «Recortar y pegar sabe todo el mundo, ya se nos ocurrirá algo», rememoraba Ana Isabel. La idea surgió: 'Las cuatro estaciones'. «Fuimos haciendo bocetos poco a poco desde marzo del año pasado», contaba la presidenta de la AMPA. En junio ya tenían claro el disfraz, presentaron la idea al resto de los padres en septiembre «y desde entonces no hemos parado de trabajar, ha supuesto mucho esfuerzo en casa durante meses». Nadie se quejó, todos colaboraron, así que el premio, ayer, fue «un triunfo de todo el colegio», con alumnos y padres desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria. Tanto es así que los 168 de la comparsa, más otros acompañantes (un total de 210) lo celebraron anoche cenando juntos.

LOS PREMIOS uMejor Grupo AAVV Fueclaya. uMejor Reciclaje de Materiales Fundación Pioneros y Complot! uMejor Comparsa Reivindicativa APA del CEIP Las Gaunas. uMejor Coreografía AMPA de Santo Domingo Savio (Salesianos). uMejor Carroza AMPA del CEIP Duquesa de la Victoria, AMPA de Salesianos y Pioneros-Complot! uMejor Comparsa AMPA del CEIP Siete Infantes de Lara, AMPA del CEIP Gonzalo de Berceo y AMPA del Duquesa de la Victoria.

El esfuerzo y la ilusión de la AMPA del CEIP Siete Infantes de Lara no es muy diferentes al de la otra veintena de comparsas que participaron en el desfile, aunque no todas obtuvieron premio. Centros educativos como Bretón de los Herreros, Caballero de la Rosa, Agustinas, El Arco y Los Boscos, así como la Federación de Peñas de La Rioja, la peña Logroño los centros jóvenes y ludotecas municipales, la Asociación de Amigos de Santa Marina, la Casa de Andalucía, la escuela de baile Conchi Mateos, el colectivo Me la Patina y la Marea Blanca Rioja fueron algunos de los participantes.

El desfile lo abrió la carroza de Sapo Producciones, tematizado con Eurovisión y con sus actores disfrazados de Rodolfo Chikilicuatre, Betty Missiego, Massiel, Raphael, Edurne, Salomé y Conchita Wurst. Su animación fue divertidísima, así como sus consejos para disfrazarse, un estribillo que aconsejaba ataviarse para «poder sentar, no pasar frío, poder mear e ir con amigos». La alegría fue contagiosa. Tanto que el concejal del equipo de Gobierno Miguel Sainz se presentó disfrazado de Quintiliano y el regionalista Rubén Antoñanzas, en la oposición, quizá por reivindicación, de bombero.

El segundo premio a la Mejor Comparsa fue para 'Que el reciclaje te acompañe', de la AMPA del CEIP Gonzalo de Berceo, sobre 'La Guerra de las Galaxias'. Y el tercero, para 'Duquesix', de la de Duquesa de la Victoria, sobre 'Astérix y Obélix'. Rubén Manrique reconocía que «la idea fue de la chicas de la comitiva, la gente ha participado en todo momento, es una gozada ver colaborar así a los padres y a las madres del colegio». Nada menos que 270 personas formaron esta comparsa que, además, obtuvo el primer premio a la Mejor Carroza. También doble recompensa recibieron Salesianos (segunda Mejor Carroza y Mejor Coreografía) y Fundación Pioneros y Complot! (tercera Mejor Carroza y Mejor Reciclaje de Materiales).

Yasmina Pérez, de Salesianos, contó cómo decidieron el disfraz, siempre sobre culturas, una recreación del culto mexicano a la muerte, con mucho colorido y ritmo. «Queríamos hacer algo diferente y se nos ocurrió lo de las Catrinas», declaró Yasmina, tan contenta por los galardones como porque «este año se ha animado más gente a participar en el concurso de carrozas y, por lo menos, podemos competir, porque otros años éramos los únicos».

Erika León, de Complot!, destacó «la diversidad» y «cómo trabaja Pioneros con los jóvenes», mientras que Fernando Pellejero, de la fundación, sumó los dos premios al 50 aniversario de la entidad. La Asociación de Vecinos Fueclaya obtuvo el premio al Mejor Grupo por 'Volando alto'. Paloma Lasarte detalló que todos los disfraces estaban «hechos a mano» y «desde hace dos meses». Su grupo estaba compuesto por veinte personas y el perro Ayla.

Y el premio a la Mejor Comparsa Reivindicativa fue para la APA del CEIP Las Gaunas, que se pusieron en contacto con Greenpeace y dieron a conocer su trabajo a los niños. «Queríamos hacer algo que tuviera impacto», confesó Marian Simón, y aprovechó para concienciar: «Se nos cae el mundo y no nos damos cuenta».