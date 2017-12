Pacientes piden un cribado de hepatitis C

Pacientes con hepatitis C han instado al Ministerio poner en marcha un plan de cribado para que afloren los casos de enfermos no diagnosticados, que se estiman en unas 100.000 personas, las cuales puedan ser tratadas y alcanzar el objetivo de erradicar la enfermedad en el 2021. Diez asociaciones de pacientes y la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España han presentado un manifiesto en el que reivindican un protocolo de cribado para el diagnóstico precoz y que el acceso a las pruebas se realice en los centros de atención primaria. El coordinador de la AEHVE, Javier García-Samaniego, destaca cómo la aprobación, hace más de dos años y medio, de la Estrategia para el Abordaje de la Hepatitis C ha situado al país «a la cabeza del mundo» en el tratamiento de la enfermedad y, desde entonces, el 45% de los pacientes han sido tratados.