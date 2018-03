Pablo Sáinz Villegas muestra el alma Un cercano Sáinz Villegas, entre el público ayer en Riojafórum. :: justo rodríguez Los fondos recaudados serán destinados a la asociación El Legado de la Música Sin Fronteras El guitarrista logroñés finaliza su gira con un lleno absoluto en su último recital DIEGO MARÍN A. Sábado, 24 marzo 2018, 00:03

LOGROÑO. «La música es un viaje a través de diferentes países, culturas y sensaciones». Con estas palabras arrancó ayer el guitarrista logroñés Pablo Sainz Villegas el último concierto de su gira 'The Soul of the Spanish Guitar' con los que ha recaudado fondos para la asociación El Legado de la Música Sin Fronteras. El músico apareció desde el fondo de la grada, sorprendiendo al público con un discurso de presentación y caminando tranquilo hasta el escenario, donde sólo le esperaba una butaca. No necesitó más. Él solo llenó el escenario, decorado con unos planetas a modo de galaxia en la que hizo sonar la guitarra con melodías limpias, intensas y emocionantes.

Antes, el periodista Manolo González le presentó como «un riojano universal nacido en Logroño y que vive en New York» y pidió para él la concesión de la Medalla de La Rioja 2018. Manolo González destacó la «filantropía» del músico riojano y desgranó algunos de sus «múltiples reconocimientos», así como sus últimas actuaciones destacadas, como las que ha compartido con Plácido Domingo.

«Bienvenidos a este viaje a las Américas con el 'Preludio N.º 1», presentó Pablo Sainz Villegas antes de arrancar su hermoso recital.