Oxfam investiga otros 26 episodios de conducta sexual inapropiada de su personal

La ONG Oxfam anunció ayer en el Parlamento británico que investiga 26 nuevos casos de conducta sexual inapropiada de su personal tras el escándalo de las prostitutas en el devastado Haití por el terremoto de 2010.

«En Oxfam, en Gran Bretaña, hemos tenido 26 historias, denuncias que nos han llegado y que eran nuevas o historias más viejas de gente que dijo 'no informé de esto en su momento'», explicó su director general, Mark Goldring, ante la Comisión de Ayuda internacional de Cámara. Precisó que se trata de episodios ocurridos «en un periodo extenso de tiempo, no hablo de casos recientes». «Queremos que la gente hable allí dónde esté, sin importar cuándo ocurrieron estas cosas. Algunos de estos casos tienen relación con el Reino Unido, otros con nuestro programa internacional», añadió. Goldring se disculpó por haber afirmado que contratar prostitutas en Haití no era igual que matar bebés. «Estaba bajo el estrés. Había concedido muchas entrevistas», dijo.

Aparte de esos 26 nuevos casos sospechosos, Oxfam afrontó otras 87 denuncias de incidentes en el Reino Unido y en el extranjero, la mayoría en las tiendas de segunda mano que la organización, en las que trabajan sobre todo voluntarios y que sirven también como fuente de financiación.