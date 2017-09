El otoño no es para quedarse en casa Aspecto del Parque Natural Sierra de Cebollera durante una pasada edición de la Marcha de Otoño. :: sonia tercero Más de un centenar de actividades exploran la naturaleza, cultura y gastronomía riojanas hasta diciembre M. SOBRINO LOGROÑO. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:34

No se atrevan a pensar que el fin del verano les condena a la rutina desplazando las noches de cine, terrazas y teatro a una esquina de la memoria. El otoño es y ha sido históricamente la época de La Rioja y así lo quiso reivindicar ayer el Gobierno regional presentando 112 actividades llamadas a llenar los días de la estación más bella en la comunidad.

El director general de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, desglosó ayer el amplio programa editado por La Rioja Turismo para este otoño, de cuyas actividades recalcó que no se trata «sólo de enoturismo y gastronomía, sino también de aventura y naturaleza, así como cultura y tradiciones». Éstas son precisamente las categorías en las que se dividen las más de cien actividades, promovidas por más de 70 empresas y entidades de la comunidad autónoma y que conforman un catálogo «múltiple, variado y fascinante», en palabras de Rodríguez Osés.

El paisaje riojano tiene especial relevancia dentro del surtido de propuestas y son variadas las fórmulas ofertadas para disfrutar de él. A pie, con rutas senderistas organizadas, como la Marcha de Otoño a través del Parque Natural Sierra de Cebollera; en bicicleta, tanto por el bosque como entre viñedos; o incluso a caballo. Si lo que se busca es un enfoque diferente, rutas en globo y en parapente aportarán al participante una visión global de los particulares colores de La Rioja otoñal.

Pero como los frutos del otoño no son sólo pictóricos, el programa de actividades se acerca a otros placeres más palpables e igualmente autóctonos.Las rutas y jornadas micológicas empiezan por el disfrute de la vista para acabar en el del estómago. A ellas se unen actividades en torno al queso artesano, en Munilla; la ternera asada, en Enciso; o los pimientos, en Calahorra. Y, por supuesto, el vino. El vino en todas sus versiones: en maridaje en Bodegas Beronia, en un calado en Logroño, en la historia del Camino a través de Bodegas Corral, o participando en la vendimia que es su origen en Bodegas Vivanco, Urbina o David Moreno. Multitud de opciones en las que cabe toda la familia para empezar o seguir descubriendo los secretos del que es el producto más icónico de la región.

Ya con el estómago lleno, no faltan las propuestas culturales para completar los días de otoño. La capital riojana acumula aquí el grueso de actividades; no en vano es la ciudad que acoge el Riojafórum y el Teatro Bretón. El primero pondrá sobre el escenario un musical, ballet, ópera y varios conciertos, uno de ellos de góspel. El segundo, además de teatro, ofrecerá el Ciclo Nacional de Zarzuela. Citas para marcar en el calendario y citas para disfrutar con más libertad de horarios, como las exposiciones, visitas y ferias que llenarán la geografía riojana durante los meses de otoño. El de estos meses es un programa adaptado para todos los bolsillos y todas las edades. Ya saben, de poco sirve argüir que se acabó el verano y ya no hay nada que hacer. El otoño no es época de quedarse en casa. Eso sí, cojan chaqueta.