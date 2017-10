Otoño, y yo con estos pelos Existen muchos tipos de alopecia, y cada uno tiene su tratamiento y su solución. Acuda siempre a su dermatólogo La mayor caída de cabello en esta estación es un proceso capilar normal LOGROÑO. Martes, 3 octubre 2017, 00:39

Empieza el otoño y con esta estación el pelo, en muchas ocasiones se ve afectado y se produce una caída de cabello mayor de lo habitual. En los últimos años hemos apreciado en algunos pacientes que esta caída se adelanta, por el cambio climático, a los meses de julio y agosto.

Lo primero que hay que hacer es no alarmarse. Se suele tratar de un proceso capilar normal, que ocurre de forma periódica y que suele resolverse poco a poco de forma espontánea. Se trata de una renovación de nuestro cabello.

Pero no siempre es así, y en algunas personas la caída es mayor de lo habitual porque con el verano han «castigado» su cabello o son personas de «pelo fino y débil» o coincide con que esa persona tenga una anemia o un hierro o ferritina bajo, etc.

Una de las propiedades del pelo es su flexibilidad. Es una estructura elástica, que puede disminuir por ejemplo, con el aumento de la temperatura (el calor del verano), el pelo mojado (baños en piscinas o playas, en este caso se suma los restos de la arena), con la exposición solar, con el empleo de cosméticos capilares inadecuados (tiempo vacacional propicio para cambios de 'look' y «locuras con el pelo»), que a veces, rompen los puentes de disulfuro, dañando el pelo. Se daña la capa cuticular que es la cubierta protectora del cabello. Por lo tanto vamos a encontrarnos con un pelo más frágil y quebradizo. En otoño, tiempo de caída de pelo, hay que cuidarse el cabello. No alarmarse, no obsesionarse y no autodiagnosticarse, ya que puede incluso provocarse trastornos psicológicos y empeorar su caída de cabello.

Mi consejo es que acuda a su dermatólogo, no pruebe ese producto que le ha ido bien a su amigo/a o a un familiar. Cualquier tratamiento en medicina debe ir precedido de un preciso diagnóstico (historia clínica, exploración, análisis, etc). Existen muchos tipos de alopecia y cada una tiene su tratamiento y su solución.

Los cabellos teñidos son los más damnificados en el verano porque sufren una doble agresión: la del medio ambiente y la de la química de los tintes, los reflejos, o incluso de la henna que reseca los cabellos. Por esta razón, exigen más cuidados. Los cabellos encrespados normalmente ya poseen un aspecto reseco, que se acentúan durante el verano.

Se deben cuidar más las personas de pelo fino y con antecedentes familiares de alopecia porque no todos tenemos el mismo tipo de pelo. Hay diferencias según las distintas razas.

El tipo de pelo depende de cada individuo, varía con la edad y está sujeto a modificaciones en función de los cambios hormonales que se produzcan en el organismo. El pelo sufrirá a lo largo de la vida según nuestra alimentación, según como lo cuidemos, según nuestro estado de salud (una anemia, una infección le va a afectar), etc.

El pelo crece de 1 a 1,5 cm. al mes, aproximadamente. Crece más rápido de los 15 a los 30 años, aproximadamente, y crece más rápido en la mujer.

El diámetro del pelo también varía a lo largo de la vida. En la infancia el pelo es fino, en la pubertad se engrosa y en la edad adulta va disminuyendo poco a poco su diámetro (miniaturización).

El pelo crece más en verano, por el calor. En cambio, el final del verano, un mayor número de folículos entra en reposo. También hay estudios que demuestran que existen ritmos anuales en los niveles sanguíneos de andrógenos. Mayor nivel de estas hormonas coincide con mayor caída.

La alopecia

La solución a su alopecia está en el dermatólogo, pero usted también puede ayudar a que su pelo tenga una mejor salud. Haga una dieta sana y equilibrada. No realice dietas de adelgazamiento sin control. Su pelo se puede ver afectado.

Lavarse el cabello con la frecuencia que necesite, según su tipo de pelo, su tipo de vida, etc. Use un champú suave y adecuado, poca cantidad y enjuáguelo después con agua abundante. Séquelo con una toalla, y si emplea secador úselo a poca potencia y a una cierta distancia de su cabello.

Cuidado con las 'planchas', etc., un exceso de calor concentrado en su pelo favorece su deterioro. Haga un uso correcto de los cosméticos del pelo. Algunos productos químicos pueden dañarlo. Sobre todo, no acuda a productos o tratamientos milagro.