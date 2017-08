Óscar Chopera perfila la feria más atractiva de las últimas temporadas Vuelve Victorino, la divisa triunfadora del año pasado, y el encaste Domecq arrasa en unos carteles pensados para atraer al gran público Todas las figuras, a excepción de El Juli, tienen una cita con un abono que recupera la novillada y las seis tardes PABLO GARCÍA MANCHA Jueves, 17 agosto 2017, 00:04

logroño. Todas las figuras se han apuntado este año a una Feria de San Mateo que, tal y como aseguró ayer el empresario Óscar Chopera en la presentación de los carteles, «teníamos prácticamente cerrada en el mes de mayo». Sin embargo, al cincelar los flecos de las contrataciones apareció un problema muy serio. Julián López 'El Juli' no estaba a gusto con la ganadería que en un primer momento había aceptado y con Ponce y Urdiales como compañeros de terna. Como ha podido saber Diario LA RIOJA, el torero madrileño se empeñó en la corrida de Santi Domecq -buen amigo suyo- y después en otra serie de peticiones y cambios de posición, que como dijo el empresario ayer «descabalaban el resto de las combinaciones». Sin El Juli, la empresa reaccionó y convenció a José María Manzanares para actuar en Logroño, ya que en un principio estaba fuera de la feria, tal y como adelantó este periódico el pasado 28 de junio. Y surgió otro gran problema: la lesión que le ha hecho pasar por el quirófano de urgencia al alicantino y por la que se va a perder compromisos señeros como Bilbao, San Sebastián o Málaga, entre otros muchos.

La operación de Manzanares

Cundió el pánico en las empresas porque muchos temían que dado lo delicado de la intervención (en las vértebras cervicales) el diestro cortara definitivamente la temporada. El lunes fue operado en Sevilla y ayer el empresario de Logroño reveló que había hablado con sus apoderados (Jorge y Toño Matilla) tras pasar por el quirófano y que «todo había ido muy bien» y que la decisión del torero era retomar su actividad en los ruedos «cuanto antes, porque José Mari está deseando torear ya». Chopera dijo que no podía anunciar a Manzanares si no estaba «completamente seguro de que iba a venir a Logroño». Así que paliada la ausencia de El Juli con Manzanares, se quiso rematar más todavía el abono Mateo con Cayetano, que era un matador que en principio no entraba en las combinaciones.

Victorino, Ferrera y Urdiales

Otro diestro que se echa de menos en Antonio Ferrera, torero que está cuajando la temporada más importante de su vida. La idea de la empresa era hacer un mano a mano con Diego Urdiales en la corrida de Victorino Martín. «Sus apoderados nos dijeron que no quería que le encasillaran con esas ganaderías y nos pidió dos tardes. No vemos en una feria de cinco corridas en Logroño a Ferrera dos días. El cartel hubiera sido precioso, lo hablamos con Diego incluso para Bilbao, pero no ha podido ser», explicó.

Así que las combinaciones tienen tres tardes muy fuertes, en la que se apelotonan las figuras para asegurar las mejores entradas. El día 19 martes, con Hermoso de Mendoza, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey. El navarro es un seguro de éxito en Logroño y en el ruedo le acompañan dos de los toreros con más fuerza: Talavante y el peruano Roca Rey, que en apenas un año se ha establecido en la cúspide del escalafón. En 2016 estaban anunciados los dos y ninguno hizo el paseíllo en Logroño. Talavante lo decidió tras torear en Nimes y el de Lima tuvo que cortar la temporada por sus cogidas de Málaga y Palencia.

El segundo cartel fuerte es el del día 21 de septiembre. Astados de El Pilar, una ganadería salmantina originaria de lo más primitivo de Juan Pedro Domecq, con la única tarde del arnedano Diego Urdiales, que abrirá el paseíllo a Manzanares y Cayetano, que regresa a Logroño tras muchos años de ausencia con el aval de su puerta grande de Pamplona.

Morante, sin vellosinos

La tercera combinación de estrellas es la del día siguiente. Toros de Juan Pedro Domecq con Enrique Ponce (que el año pasado cortó dos orejas pero que no logró salir por la puerta grande y sigue siendo la única del mundo que le falta por conquistar), Morante de la Puebla (por fin sin toros de Vellosino) y Luis David Adame, un mexicano apoderado por el grupo Bal, con el que la empresa Chopera ha llegado a un acuerdo para la gestión de toreros y cosos.

Los días 20 y 23 cuentan con corridas de menos presupuesto, lo que se nota en el precio de las localidades, pero de gran interés para muchos aficionados. En la primera se lidiarán toros de Zalduendo (también propiedad del grupo Bal) para el mayor de los Adame (Joselito, el primero de la saga hidrocálida) y dos de los triunfadores de San Isirdo: Juan del Álamo y Ginés Marín, torero que está siendo una de las sensaciones de la temporada con sus triunfos también en Pamplona o Santander, entre otros cosos.

Y el abono se cerrará el sábado 23 con los 'grises' de Victorino Martín. Lo cierto es que es el cartel más flojo de todos. Abrirá Curro Díaz, que el año pasado cortó una oreja y al que se denomina «especialista» en esta ganadería desde el año pasado; Juan Bautista Jalabert (torero francés que es una gran figura en su país pero que en España torea igual en Madrid que en cualquier pueblo) y Román, un valenciano que quiere comerse el mundo y que junto a Luis David Adame son los únicos diestros que se presentan en La Ribera como matadores de toros.