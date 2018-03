«La orquesta está en plena forma y el auditorio tiene una acústica ideal» Imagen de la Orquesta Sinfónica de La Rioja. :: promocional La Orquesta Sinfónica de La Rioja, dirigida por Jesús Echeverría, actúa hoy con David Ballesteros (violín) y Ashan Pillai (viola) en RiojafórumDavid Ballesteros Violinista SANDA SAINZ LOGROÑO. Sábado, 17 marzo 2018, 00:13

El violinista tinerfeño David Ballesteros y el violista británico Ashan Pillai tocarán hoy como solistas en un programa ofrecido por la Orquesta Sinfónica de La Rioja que estará dirigida en esta ocasión por Jesús Echeverría. Hablamos con Ballesteros sobre este concierto y sobre su trayectoria musical.

-¿En qué consiste este concierto?

-Va a consistir en obras de Mozart y Beethoven. Es un repertorio bastante conocido. La séptima sinfonía de Beethoven es preciosa y la composición más curiosa del programa es la Concertante para violín y viola de Mozart que tiene un carácter operático muy intenso. La orquesta está en plena forma y el auditorio tiene una acústica ideal.

LAS FRASESRepertorio «Interpretaremos obras instrumentales de Mozart y Beethoven muy intensas y emocionales» Su estilo «La madurez como artista pasa por dejar hacer a los demás, al tiempo que uno tiene claro lo que quiere»

-¿Cómo se preparan este tipo de actuaciones?

-Cada uno vive en un lugar distante. Estamos vinculados a La Rioja porque hemos impartido alguna clase en el conservatorio, algún curso y ya nos conocemos. El hecho de que nos reunamos aquí para tocar como solistas estas obras significa un paso más en esta relación. Con Asham además ya trabajé hace unas décadas en la Joven Orquesta de la Comunidad Europea. Nos conocemos bien y hay empatía para sacar adelante un programa muy bonito pero al mismo tiempo muy complejo.

-¿Qué es lo más difícil en estas colaboraciones?

-Quizá la adaptación. Es un reto tocar un repertorio tan intenso y a la vez no perder la flexibilidad y la capacidad de adaptación para hacer que los otros músicos también sean escuchados. De alguna manera, la madurez como artista pasa por dejar hacer a los demás, al mismo tiempo que uno tiene una idea más o menos clara de lo que quiere.

-Usted es el único violinista español de la London Symphony Orchestra, ¿cómo lo ha logrado?

-Es una consecuencia del trabajo y la suerte. Las audiciones para entrar en una orquesta de primer nivel son duras. Esta orquesta de Londres se autogobierna en el sentido de cooperativa y cada miembro de la sección en la que toco tiene voz y voto para elegir a los candidatos. Es un sistema muy democrático de elección y se ahorra posteriores debates en cuanto a la contratación de nuevos miembros. Lo considero la opción más justa y honesta para un sistema que favorece la participación de todos los trabajadores.

-¿Cuánto tiempo lleva en la London Symphony Orchestra?

-Veinte años.

-¿Y cuánto cuesta mantenerse en el primer nivel?

-Bueno, horas cada día. Evidentemente el nivel de exigencia individual tiene que ser muy alto porque es lo que garantiza que uno permanezca en el trabajo y no por inseguridad laboral sino simplemente por satisfacción. Uno está más contento cuando realiza con eficacia su labor y, por tanto, es una responsabilidad individual.

-¿Por qué el violín?

-(risas) ¿Y por qué no? Era el profesor que más me convencía en el conservatorio de Santa Cruz de Tenerife cuando empecé mis estudios. Me atrajo el instrumento, la sonoridad y las posibilidades que tiene de expresión emocional

-¿Desde cuándo toca?

-Alrededor de los ocho años.

-Además de Londres y de estas colaboraciones está en BanArt, tiene grupos de cámara, da clases en festivales y se implica en proyectos de integración social como Barrios Orquestados... no para.

-La diversidad enriquece. Además, la completa agenda de la Sinfónica de Londres implica no sólo los conciertos, las giras, también grabar bandas sonoras como la recientemente premiada 'La Forma del Agua' que grabamos en el estudio Abbey Road. No paro pero con mucho gusto.

-¿Algún mensaje para el público de cara al concierto de hoy?

-Que no se lo pierdan porque interpretaremos obras instrumentales de Mozart y Beethoven muy intensas y emocionales tanto como lo que uno pueda imaginar. Que todo el mundo es bienvenido y les garantizo que disfrutarán.