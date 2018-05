«Olvido es uno de los personajes más difíciles de mi vida» La actriz Carmen Machi en el papel de Olvido, madre de un chico desaparecido durante once años. :: / L.R. La actriz madrileña regresa hoy al Teatro Bretón (20.30) en el papel de una madre dura, seca y angustiada en 'Cronología de las bestias' Carmen Machi Actriz ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Viernes, 11 mayo 2018, 09:57

'Cronología de las bestias' arranca con el inesperado regreso a su casa de un joven (el actor Patrick Criado) desaparecido once años atrás. El enigma de su ausencia se irá desvelando a medida que el personaje retoma la relación con su madre (Carmen Machi), su tía (Pilar Castro) y su primo (Santi Marín), al tiempo que toda la familia recibe la ayuda espiritual de un sacerdote (Jorge Kent) para encarar la situación. Lautaro Perotti firma la historia y la dirección.

-La mentira vertebra esta obra, y lo hace para eludir una verdad dolorosa. ¿Es una mentira justificada?

-La obra es una especie de thriller y podría contarte muchas cosas de la función, pero lo que me preguntas es un spoiler absoluto.

-Entonces cambiaré la pregunta. ¿Puede justificarse la mentira en según qué circunstancias?

-En alguna claro que se podrá. En este caso, la estructura casi cinematográfica que utiliza Lautaro lleva al espectador a un lugar en el que cree que está viendo una cosa que realmente no está viendo, y ahí la mentira está implícita. Pienso que hay mentiras que las creas y las necesitas para sobrevivir y seguir caminando. Necesitas mentirte a ti y a los que están alrededor por una cuestión de supervivencia, pero la mentira es muy peligrosa y muy arriesgada en el sentido de que, a veces, para sostener una mentira tienes que llenarla de pequeñas mentiras y en alguna te pillan fijo.

-¿Cómo se mete uno en el papel de una madre cuyo hijo ha desaparecido durante diez años? Se me antoja una de las situaciones más insoportables para una persona.

-Su construcción es igual que la de cualquier personaje. Mi manera de trabajar es la de dar sentido a lo que se dice más que a lo que se siente. Además, este tipo de angustia no hay una manera concreta de interpretarla porque ante situaciones tan duras e insoportables cada uno reacciona de una manera, por circunstancias y porque el dolor también anestesia. En esta función el comportamiento de los personajes te deja bastante asombrado, porque das por hecho que una mujer que ve a su hijo tras once años desaparecido se va a echar a sus brazos, y nada más lejos de la realidad. Es uno de los personajes más difíciles que he hecho en mi vida porque el sufrimiento no se muestra, y eso es muy difícil de interpretar.

-Pero su personaje (Olvido) invade de angustia el escenario. ¿Papeles como éste precisan de una descompresión en cuanto uno baja de las tablas?

-No exactamente. El personaje que interpreto es una mujer dura, seca, con la que es difícil empatizar. Y más que por la angustia, en la función se crea una situación que te obliga a estar de cero a cien continuamente y, como actores, lo que tenemos es una adrenalina inmensa que para bajarla te acuestas a las cuatro de la mañana. Pero los personajes se quedan en el teatro; no te los llevas a ningún sitio, si no no podrías vivir.

-La obra está construida con flashbacks y puntos de vista diferentes de una misma escena. ¿Qué proporciona esta estructura tan cinematográfica a la obra?

-Obliga al espectador a estar activo, con los ojos y los oídos muy abiertos porque, demás de los flashbacks, hay un código concreto muy sencillo pero al que no estamos habituados, y si no estás alerta... malo. El espectador tiene que hacer el ejercicio de armar el puzzle que le están planteando, una de las cosas que más me gusta de la función.

-Supongo que esta obra no termina para el espectador cuando cae el telón, sino que sigue dándole que pensar.

-Sí, esa es otra cosa muy fabulosa, y lo alucinante es que 24 horas después sigues dándole vueltas y todo te encaja de una manera que apetece querer verla una segunda vez, luego los productores encantados.

-Conocemos a una Carmen Machi tan cómica como dramática, siempre diferente y brillante en cada papel. ¿Qué personajes recrea con más gusto?

-Igualmente todos. Yo me dedico a esto porque me gusta mucho y cualquier personaje que te ofrecen es siempre un reto, y el reto da mucho gusto, te mantiene muy vivo. Cuando un personaje no te sorprende, ya lo conoces o sientes que ya lo has hecho resulta un poco aburrido.

-¿Y con qué matiz dramático nos va a sorprender esta vez en Logroño, en el Teatro Bretón, donde ya es como de la familia?

-Bendito Bretón, ¡me encanta! No voy a sorprender en nada. La función es muy sorprendente, pero yo no. A mí me recuerda a otras funciones en las que parece que no está pasando nada, y me encanta. Pero es una obra tremendamente dura, tiene humor también...

-... aunque no es una comedia negra, como se dice.

-No, porque una cosa es que tenga humor y otra que sea una comedia. Aquí, además, está el personaje de Pilar Castro (su hermana en la ficción) que borda la excelencia y hace una cosa impresionante, destila ciertos tintes de humor sin pretenderlo el personaje.

-Acaban de estar en el País Vasco. ¿Todavía le preguntan allí por Merche de 'Ocho apellidos vascos?

-No. Al principio sí, me decían hasta frases... pero ha pasado mucho tiempo.