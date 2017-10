CÓMO OLVIDARTE

Me sentí como si fuese el único espectador en el teatro, el único hombre en la tierra. Lotte, una joven prisionera de los nazis en el castillo de Hartheim a causa de su albinismo, cobaya humana de los bastardos científicos del reich finalmente asesinada entre decenas de miles de personas con alguna discapacidad en los primeros ensayos de un genocidio sistemático aún mayor, Lotte, una chica preciosa de cabello blanco y piel casi transparente, se aproximó a mi butaca y me miró cara a cara con una mirada procedente de un oscuro pozo de tiempos no tan remotos, y, mientras me clavaba sus ojos sin lágrimas, susurraba, para que nadie más pudiera escucharla, la carta que un día escribió a su familia pidiendo una ayuda que nunca llegaría, y yo me sentí como si fuese el último clavo ardiendo al que agarrarse, el único hombre en la tierra, pero yo era en realidad el padre avergonzado que la había entregado a las autoridades médicas creyendo haber insultado la pureza aria por debilitar su superioridad con una extravagancia genética, con una 'lebensunwertes leben', una vida indigna de ser vivida, una vaina hueca, una enferma incurable a la que no cabía aplicar otro tratamiento que la muerte misericordiosa, la eutanasia involuntaria, la eugenesia que habría de comenzar la depuración definitiva de la gloriosa raza, y cuando, al terminar, Lotte posó su mano gélida sobre mi brazo me sentí enfebrecido por la culpa, sentí que nadie más que yo podía hacer algo por ella, sí, me sentí el único hombre en la tierra, pero no, no hice nada por ayudarla, ni a Lotte ni a Heyde ni a Paul ni a Roland ni a Agnes ni a Hans... más que encarnarlos, Patty Bonet, Natalia Abascal, Raúl Aguirre, David Blanco, Ángela Ibáñez y Jesús Vidal, entrañan a esas seis víctimas de los nazis del programa Aktion T4 en 'Cáscaras vacías', un extraordinario ejercicio de teatro inclusivo de Laila Ripoll y Magda Labarga en el que, además del sensacional trabajo de los actores, cinco de ellos con la misma discapacidad que sus personajes, lo realmente inclusivo y mágico consiste precisamente en implicar al público, espectador por espectador, mirarle a la cara, hablarle al oído, tenderle la mano y susurrarle 'no me olvides', y reflejar en nosotros mismos la verdadera deformidad, la de aquella sociedad aparentemente avanzada y culta que, pese a ello, consintió la monstruosidad.

¿Qué nos separa si quizás ya somos aquella sociedad? Lo siento, Lotte, cómo olvidar que te olvidé.