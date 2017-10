'Octubre Corto' reconoce la trayectoria del actor asturiano Javier Gutiérrez Chechu León, de Aborigen, y el alcalde arnedano, Javier García, aplauden a Javier Gutiérrez tras recibir el Premio Ciudad de Arnedo. :: e.p. El Festival de Cine arnedano continúa hoy con el segundo pase de la sección oficial a concurso y proyecciones para escolares E. PASCUAL ARNEDO. Miércoles, 25 octubre 2017, 01:02

El 19 Octubre Corto entregó en el mediodía de ayer al actor Javier Gutiérrez uno de sus premios honoríficos, el Ciudad de Arnedo. Y el asturiano demostró merecerlo, ya no sólo por su trayectoria prolífica, premiada y aplaudida sobre las tablas y en las pantallas grande y pequeña, sino por sus ganas de compartir y estar con el festival de la ciudad del calzado.

Su más que solicitada agenda se lo puso difícil. Terminaba el rodaje de la serie para Televisión Española 'Estoy vivo' a las 3 de la mañana. Sin apenas descansar, viajó a Arnedo a recibir el premio del Octubre Corto. Para las 16 horas, debía estar de vuelta en Madrid para continuar con el rodaje de la serie policial que protagoniza. E hizo el viaje exprés, de apenas dos horas en la ciudad porque el sábado ha de estar en un festival de México presentando 'El doctor', de Manuel Martín Cuenca, y no podrá acudir a la gala de clausura del festival arnedano. «Nunca nadie ha hecho un esfuerzo tan grande para estar en Octubre Corto -le agradeció Chechu León, de la organizadora Asociación de Vanguardias Arnedanas Aborigen-. Eso dice que eres un hombre de palabra, de compromisos, de verdad». «Tu esfuerzo por venir nos da significado, valora el festival -le aplaudió el alcalde arnedano, Javier García-. Es un orgullo que le des este prestigio al premio Ciudad de Arnedo».

Con ese compromiso cumplido y respeto para con el Octubre Corto, Javier Gutiérrez volvió a demostrar una de las razones que lo han convertido en uno de los actores más respetados de España: desde abajo, respetando y aprovechando cada oportunidad, pertinaz e inasequible al desaliento, como le describió el cinéfilo José Manuel León en su texto de presentación -leído por el rapsoda José María León Quiñones-, el asturiano ha alcanzado la cima. Y ha sido reconocido con premios como el Max de teatro en el 2009 por 'Argelino' y la Concha de Plata en San Sebastián en el 2014 y el Goya en el 2015 por 'La isla mínima'.

Javier Gutiérrez Actor «Las carreras se forjan con papeles, películas y espectáculos mayores y pequeños»

«No honro al festival, sino que el festival me honra a mí. Igual que no papeles y películas, no hay premio pequeño. Todo sirve. Las carreras se forjan con papeles, películas y espectáculos mayores y pequeños», afirmó al recibir la escultura del Zapatero.

Tras las presentaciones de León titulada 'Gente corriente' leída por León y un perfil personal descrito por el poeta Augusto Olarte, Gutiérrez agradeció que «éste es el premio que más ha hablado de mí». «Esta mañana la guardaré en mi memoria como un momento hermoso», sonrió.

Con la «amenaza» de volver para el estreno de 'El doctor' en el cine club Primera Fila, el actor alabó la importancia que le da Arnedo a la cultura al contar con un cine club, programación mensual de teatro, un estival dedicado al corto... «Esto habla mucho de la ciudad, pues la cultura es necesaria en estos tiempos en los que estamos embrutecidos y anestesiados», aplaudió.

Junto a la entrega del premio Ciudad de Arnedo, el Octubre Corto proyectó anoche el primer pase de la sección oficial a concurso. El segundo será hoy con siete títulos, a las 20.15 en la Filmoteca Rafael Azcona de Logroño y a las 21 en el Cervantes arnedano.

Antes, la agenda del festival se abre a la cantera, al público infantil. El Cervantes abre esta mañana para recibir a alumnos de Primaria de los colegios arnedanos que verán a las 9.30 'Little boy' y a las 11.30' Secretos de guerra'. Por la tarde, la Casa de Cultura dará un nuevo pase del festival infantil 'Ojo al Piojo'.